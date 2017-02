«Trento città del Coniglio», spassoso libro di Giorgio Antoniacomi

05/02/2017

Sarà presentato martedì 14 febbraio, alle 18, al Muse alla presenza del sindaco Alessandro Andreatta e il direttore del Muse Michele Lanzinger

Titolo: Trento Città del Coniglio

Autore: Giorgio Antoniacomi



Editore: Il Mulino, 2017

Pagine: 176, brossura



Presentazione: Martedì 14 febbraio

Prezzo di copertina: € 10



Da città del Concilio a città del Coniglio. Per quasi due anni la vita politica della città di Trento è stata dominata dall'invasione dei conigli al cimitero e dalle conseguenti proteste popolari: incredibile ma vero.

L'autore, oggi direttore della Biblioteca comunale e già dirigente del servizio tributi, ha vissuto dall'interno un'imbarazzante pagina della pubblica amministrazione.

Il suo libro non è solo un divertimento surreale, ma anche una esilarante parodia della reazione della burocrazia a un'inattesa questione socio-zoologica.

I personaggi vanno dall'assessore Brodegon alle tre sorelle Rabbit, dal Coniglio mannaro all'implacabile nemico dei leporidi ragionier Mattivi (nella foto, a destra, con Antoniacomi).

Nel libro (180 pagine, collana FuoriMargine), che mescola politica e fantapolitica, realtà e incubo, nella guerra ai conigli, finisce per essere abbattuto anche il palazzo delle Albere.



«Trento città del coniglio» sarà disponibile a breve presso la Casa editrice e da marzo nelle librerie.

