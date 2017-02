Delta Informatica Trentino, la serata perfetta: 3-0

05/02/2017

Vittoria e quarto posto solitario in classifica grazie alla vittoria con l'Omia Cisterna

>

La Delta Informatica Trentino non stecca la sfida casalinga con il fanalino di coda Omia Cisterna, aggiudicandosi l'intera posta in palio al termine di un match archiviato in tre parziali dal sestetto di Ivan Iosi.

Tante indicazioni interessanti per il tecnico delle gialloblù, che nel corso del match ha gettato nella mischia anche Ramona Aricò, assente dalla sfida del 26 dicembre per l'infortunio al ginocchio rimediato nella gara con Chieri.

Premio di mvp dell'incontro assegnato a Martina Bogatec, schierata nel sestetto titolare al posto di una Sofia Rebora alle prese con un lieve problema al ginocchio avvertito già domenica scorsa nella trasferta di San Giovanni in Marignano: per la centrale trentina 8 punti personali, con un ace e un muro a referto.

Top scorer in casa gialloblù Francesca Michieletto con 13 punti personali e il 39% a rete, molto bene anche Moncada in regia, efficace pure al servizio, Fondriest al centro della rete (61% in attacco) e Carolina Zardo, attentissima in ricezione (79% di positività) e in difesa.

Grazie ai tre punti conquistati la Delta Informatica Trentino sale al quarto posto solitario in classifica, sfruttando nel migliore dei modi il passo falso compiuto da Settimo Torinese.





Il match

Iosi si affida inizialmente ad un sestetto a forte trazione trentina, con ben quattro giocatrici nate in provincia, ovvero l'opposto Antonucci (borghigiana d'adozione), la banda Michieletto e le centrali Fondriest e Bogatec. Completano lo starting six Moncada, Kijakova e il libero Zardo mentre in panchina si rivede Ramona Aricò, assieme a Bortoli, Coppi, Montesi e ad un'acciaccata Rebora.

IL tecnico ospite Droghei risponde con Bacciottini in regia, Ventura opposto, Modena e Maruotti in posto-4, Bulajic e Borelli al centro della rete e Marinelli libero.



Avvio particolarmente contratto della Delta Informatica che nel primo set regala numerosi punti alle laziali non trovando il campo dalla linea dei nove metri.

Cisterna rimane aggrappata alle gialloblù (9-9), trovando il break grazie all'attacco di Venura (11-13).

Moncada trova nella sola Silvia Fondriest un punto di riferimento affidabile per superare il muro ospite: la centrale roveretana tiene a galla le gialloblù (15-15) che operano il sorpasso grazie al primo attacco vincente del match di Kijakova (18-17).

Il rush finale è griffato nuovamente da Fondriest che ferma a muro l'attacco al centro di Borelli (20-18) regalando il +2 a Trento; Cisterna inserisce Barboni per Modena e prova a reagire con il muro proprio di Borelli su Antonucci (22-20) ma Michieletto allontana i fantasmi stampando a terra i punti decisivi che conducono al 25-22.



La seconda frazione si apre con una Delta Informatica più concreta e meno fallosa al servizio (4-1); Michieletto macina punti da posto-4 (9-7) ma incrementare il gap ci pensa Bogatec, prima in attacco e poi a muro (12-8), obbligando Droghei a ricorrere al time out discrezionale.

Il turno in battuta di Moncada si conferma il più redditizio in casa gialloblù: Trento allunga ancora proprio con l'ace della sua regista (15-8), che poco dopo lascia il posto a Laura Bortoli in un doppio campo che riporta sul taraflex rosa del Sanbàpolis anche Ramona Aricò, al rientro dopo l'infortunio al ginocchio accusato a fine dicembre contro Chieri.

Cisterna ci mette del suo con qualche errorino di troppo in attacco spianando così la strada alle gialloblù, che senza particolari affanni corrono spedite verso il 25-16 firmato in pipe da Michieletto.



La Delta Informatica Trentino inizia con il piglio giusto anche la terza frazione, con Moncada e Antonucci nuovamente nel sestetto titolare: l'ace di Bogatec vale il 7-4, Kijakova mura la parallela di Ventura (9-6) obbligando Droghei a interrompere il gioco.

Questa volta la reazione di Cisterna arriva puntuale (10-10, muro di Bacciottini), ma fiutato il pericolo Trento torna ad accelerare con la pipe di Kijakova, l'attacco di un'ispirata Bogatec e l'ace di Moncada (15-12).

Iosi getta nella mischia Aricò che la ripaga immediatamente con l'attacco del 16-12. La strada sembra in discesa ma l'Omia ha un ultimo sussulto, spingendosi fino al 16-15.

Un errore di Cisterna regala un nuovo prezioso break alle gialloblù (17-15), che ringraziano e scappano via con l'ace di Aricò (20-17).

Cisterna alza bandiera bianca e sparisce dal campo, prima che il missile al servizio di Kijakova decreti il 25-18 finale.







Il commento a caldo

«Sono molto soddisfatto della nostra prestazione – spiega a fine gara Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino – e ho ricevuto indicazioni molto importanti da tutte le giocatrici impiegate.

«Mi fa particolarmente piacere il premio di mvp assegnato a Bogatec, una ragazza che soprattutto nelle ultime settimane sta lavorando molto bene e si è dimostrata sempre pronta ad offrire un contributo all'altezza della situazione.

«Era importante vincere e riprendere il nostro cammino interrotto a San Giovanni in Marignano e l'abbiamo fatto con una prova convincente, eccezion fatta per un avvio un po' contratto in cui abbiamo raccolto poco al servizio.

«Infine sono felice per il rientro di Aricò che aveva bisogno di giocare per riprendere il ritmo partita, entrando tra l'altro in una fase delicata del terzo set in cui ha saputo darci un contributo importante per sprintare verso il successo.»



Mercoledì sera la Delta Informatica Trentino tornerà in campo al Sanbàpolis per ospitare il Lardini Filottrano nel match d'andata delle semifinali di Coppa Italia.







Il tabellino della partita giocata oggi al Sanbàpolis

Delta Informatica Trentino - Omia Cisterna 3-0

Parziali: 25-22, 25-16, 25-18



Delta Informatica Trentino: Moncada 4, Antonucci 4, Kijakova 11, Michieletto 13, Bogatec 8, Fondriest 12, Zardo (L); Bortoli 0, Aricò 4, Coppi ne, Montesi ne, Rebora ne. All. Ivan Iosi

Omia Cisterna: Bacciottini 2, Ventura 15, Maruotti 5, Modena 0, Bulajic 2, Borelli 6, Marinelli (L); Fusari 0, Barboni 8, Mariani 0. All. William Droghei

Arbitri: Rachela Pristerà e Angelo Santoro

Durata set: 24', 24', 24' (totale: 1h12')

Note. Spettatori 350 circa. Delta Informatica Trentino (attacco 45, muro 4, battuta 7, errori azione 7, errori battuta 12), Omia Cisterna (attacco 32, muro 5, battuta 1, errori azione 9, errori battuta 6). Mvp: Martina Bogatec

