L'87,5% dei giovanissimi è stato vittima di cyber stalking

05/02/2017

La cifra, che a dir poco è vergognosa, è nel Rapporto Italia 2017 dell’Eurispes

Ol 12,2% dei cittadini ha subito stalking e il 29,6% conosce qualcuno che ne è stato vittima.

Il cyber stalking, ossia subire molestie via Internet e cellulare, è invece un fenomeno diffusissimo denunciato da 8 persone su 10 (83,3%); colpiti soprattutto i giovani.

Il 12,2% degli intervistati afferma di essere stato vittima di stalking.

Le vittime si concentrano in particolare nelle fasce d’età tra i 18 ed i 44 anni, con un picco tra i 25 ed i 34 (20%).

Gli stalker risultano essere molto spesso ex partner (nel 37,1% dei casi); in secondo luogo vengono citati conoscenti (17,4%) e colleghi (15,9%).



Quando invece si pone la domanda in maniera indiretta il numero dei casi di stalking aumenta: il 29,6% del campione ha conosciuto qualcuno che è stato vittima di stalking.

Una percentuale rilevante, che si avvicina ad una persona su 3.

I nuovi media hanno dato vita a nuove forme di questo fenomeno.

Quando la persecuzione avviene online si parla di cyber stalking. Ben l’83,3% degli intervistati dichiara di aver subito molestie tramite Internet e cellulare.

La quota degli stalkerizzati che hanno subito molestie tramite Internet e/o telefonino risulta elevatissima tra i giovani: il 91,2% dai 25 ai 34 anni e l’87,5% dai 18 ai 24 anni.

