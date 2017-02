Ski Nordic Festival a Lago di Tesero: Pellegrini vince fra le donne

05/02/2017

Fra gli uomini dell'ultima gara Federico Pellegrino batte Claudio Muller e Sergio Rigoni





Federico Pellegrino (foto) protagonista nella terza e ultima giornata dello Ski Nordic Festival che si è tenuto a Lago di Tesero, valida per la Coppa Italia Sportful.

Il detentore della Coppa del mondo sprint si è imposto nell'inedita formula della mass start disputata con due gruppi (numeri pari e numeri dispari) che si affrontavano lungo due tracciati paralleli che venivano scambiati per otto giri.

Pellegrino si è presentato al traguardo davanti a Claudio Muller (Carabinieri) e Sergio Rigoni (Fiamme Oro) che rimane leader del circuito di Coppa Italia Sportful, fra le donne la vittoria è andata a Sara Pellegrini (Fiamme Oro) su Elisa Brocard (Esercito) e Lucia Scardoni (Fiamme Gialle).

La graduatoria under 23 ha registrato il successo di Tommaso Dellagiacoma (FIammme Oro) fra i Gruppi Militari e Florian Cappello (ASV Prad) fra i civili, così come Martina Vignaroli (Esercito) ha vinto fra le donne fra i Gruppi Militari e Francesca Corbellari (Bosco) fra le civili.



La categoria under 16 ha premiato in campo maschile Matteo Begezzi Bossi (Entraque) davanti a David Giusti (ASV Prad) e Luca Sclisizzo (US Aldo Moro), fra le donne Sara Huetter (ASV Prad) ha preceduto Sivia Campione (Alpina Carano) e Selene Arado (Edelweiss).

Negli juniores (under 20) successo di Lorenzo Romano (Esercito) su Francesco Becchis (Ski Avis Borgo) e Mathieu Charbonnier (Fallere), fra le donne Chiara Da Zolt Ponte (Carabinieri) ha battuto Vittoria Zini (Esercito) ed Eleonora Prigol (Carabinieri)

Infine negli aspiranti (under 18) vittoria di Alessia De Zolt Ponte (Carabinieri) davanti a Valentina Maj (Schilpario) e Chiara Becchis (Ski Avis Borgo), in campo maschile Davide Facchini (Fiamme Gialle) ha preceduto Michele Gasperi (Alta Valtellina) e Davide Graz (Fiamme Gialle).

© Riproduzione riservata