Un accordo d'insieme tra ITAS e Dolomiti Energia

06/02/2017

Economie di scala per consentire sconti e facilitazioni ai propri clienti e associati

Mutua Assicurazioni e Dolomiti Energia hanno firmato oggi un accordo commerciale per una collaborazione reciproca nel fornire ai loro clienti, soci e dipendenti, l’erogazione di quei servizi che costituiscono da sempre l’esercizio costante delle rispettive attività.

ITAS offrirà attraverso la propria rete sul territorio nazionale specifiche offerte e sconti dedicati per l’acquisto e la fruizione dei propri servizi assicurativi ai clienti domestici di Dolomiti Energia che appartengono al circuito «Club Vantaggi Dolomiti Energia».



In particolare lo sconto verrà applicato sull’acquisto di nuovi prodotti o garanzie assicurative relative ai cosiddetti rami elementari (es. i danni contro le cose, contro le persone, la responsabilità civile) con formule specifiche che prevedono anche la possibilità di avere, in caso di infortuni di una certa gravità, la bolletta elettrica pagata per un anno.

I clienti di Dolomiti Energia godranno inoltre di vantaggi legati alla copertura RCA con importanti sconti sul costo della polizza.



Contemporaneamente Dolomiti Energia riserverà degli sconti aggiuntivi sulle proprie offerte riservati ai clienti ITAS e a coloro che ne faranno richiesta fornirà un servizio di consulenza energetica per individuare la soluzione contrattuale più adatta alle esigenze del cliente.

La collaborazione, annuale con tacito rinnovo, mette in sinergia due importanti attori economici con base in Trentino, che si sono reciprocamente individuati come realtà in grado di soddisfare i bisogni di approvvigionamento energetico e di tutela assicurativa dei cittadini.



L'ITAS ha 650 agenti, i quali insieme ai collaboratori e al personale di agenzia danno vita ad una famiglia di 4.500 persone, dislocate in oltre 750 uffici e agenzie sul territorio italiano, che operano a tutela dei soci assicurati secondo i principi mutualistici.

Il Gruppo Dolomiti Energia ha 1.400 dipendenti e un fatturato consolidato di 1,3 miliardi di euro ed è una delle principali realtà multiutility italiane.

