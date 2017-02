Il Carabinieri di Cles non potevano fare altro che arrestarli

06/02/2017

Nella loro auto avevano 30 grammi di cocaina, in casa francobolli di LSD, bilancia di precisione e i più classici strumenti per il confezionamento dello stupefacente.

Li hanno scoperti i Carabinieri della Compagnia di Cles nel tardo pomeriggio di sabato.

A finire in manette una coppia di trentenni residente in Val di Sole, lui già conosciuto negli ambienti giudiziari per reati legati allo smercio di droga.



È stato un controllo alla circolazione stradale a mettere nei guai i ragazzi.

I componenti di una pattuglia Radiomobile li hanno fermati in prossimità di Cles e, per prassi, hanno censito i loro nomi ed interrogato la banca dati in uso alle Forze di Polizia sul conto dei medesimi e del veicolo in uso per verificare la sussistenza di controindicazioni.

Il precedente in materia di smercio di droga a carico dell’uomo ha portato i graduati ad ispezionare il veicolo ed a rinvenire, nel porta oggetti di una portiera, dove forse era stato frettolosamente riposto, un involucro in cellophane contenente 22 grammi di cocaina.



Le perquisizioni personali, eseguite presso gli uffici del Comando di Cles, hanno in seguito portato al reperimento di altri 9 grammi circa della medesima sostanza.

In casa dei due i militari hanno anche trovato, oltre a modiche quantità di hascisc e marijuana, cinque francobolli di LSD, un classico bilancino nonché molteplici ritagli di nailon trasparente, del genere comunemente usato per confezionare dosi, pronti all’uso.

Con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio la coppia è stata tratta in arresto.

Per la precisione, hanno trascorso il fine settimana a casa agli arresti domiciliari, e oggi saranno processati presso il Tribunale di Trento con rito direttissimo.

