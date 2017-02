Il concerto è per la sera di mercoledì 8 all'Auditorium di Trento

06/02/2017

Per Rick Wakeman, il leggendario tastierista degli Yes, biglietti ancora disponibili

Rick Wakeman si esibirà in un concerto di solo pianoforte. Nato nei pressi di Londra nel 1949 e diplomato all’Opera della capitale, pianista classico passato alle tastiere, Wakeman - soprannominato «la lunga chioma bionda del rock» - ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 come turnista, arrivando a incidere anche trenta pezzi l’anno.

Entrato a far parte di uno dei gruppi precursori del rock sinfonico, gli Strawbs, è poi approdato ai mitici Yes, con i quali, in pratica, inventò un nuovo modo di usare le tastiere e il Minimoog, aprendo letteralmente la strada alle moderne tecniche e ai suoni del progressive-rock.



Con gli Yes ha inciso Fragile, Close to the Edge e Yessongs, album storici che hanno da tempo superato i 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Come solista ha inciso tra l’altro «The Six Wives of Henry VIII», altro successo planetario con i suoi oltre 10 milioni di copie vendute.

È stato inoltre, per anni, l’arrangiatore di David Bowie con cui ha scritto la celebre «Life on Mars» e di Elton John e ha realizzato album con numerosi altri artisti, tra i quali Cat Stevens, Black Sabbath e Lou Reed.

I biglietti si trovano in prevendita, nei circuiti Ticketone, Geticket e Primi alla Prima.

