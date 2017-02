Qualità dell'aria: i dati Appa del gennaio 2017

06/02/2017

In Trentino niente pioggia: registrato un elevato indice d’inquinamento

I dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell’aria nel mese di Gennaio 2017 hanno evidenziato un elevato indice d’inquinamento.

Il giudizio complessivo è calcolato prendendo a riferimento il momento peggiore del mese, ovvero proprio l’ultimo giorno, il 31.

Fra i fattori che possono spiegare l'andamento, oltre alla mancanza di precipitazioni, non solo le emissioni locali ma anche un significativo trasporto di inquinanti precedentemente accumulati e provenienti da sud, in particolare da tutto il Bacino Padano.

