Arrestato a Trento dai carabinieri un 26enne tunisino

06/02/2017

Non si dava pace per la fine della relazione e si è presentato all'appuntamento con la compagna armato di coltello

Ieri, alle ore 19.00 circa i Carabinieri di Trento hanno tratto in arresto un 26enne tunisino in Italia senza fissa dimora.

L'uomo aveva chiesto un incontro alla compagna, una coetanea originaria del Marocco, che gli aveva palesato qualche giorno prima l'intenzione di troncare la relazione.

Il giovane aveva confidato ad alcuni amici della donna che le avrebbe tagliato la faccia se il loro legame si fosse interrotto.

E quando la 26enne marocchina si è recata all'appuntamento con un'amica, ha voluto prima informare il 1112.



Così i Carabinieri si sono appostati in modo da tenere sotto controllo l’incontro, che era stato concordato in Via Brennero all’altezza dell’Agenzia delle Entrate.

I carabinieri della pattuglia hanno notato il giovane che gesticolava visibilmente alterato, per cui si sono avvicinati all'uomo per un controllo.

L’uomo, alla vista del militari, ha provato a disfarsi di un coltellaccio da cucina che nascondeva nella manica del giubbotto.

Poi ha cercato di impedire il controllo inveendo e spintonando i carabinieri, che però lo bloccavano.



Condotto presso il Comando di via Barbacovi, sul conto del 26 enne già noto per reati contro la persona e il patrimonio, hanno trovato pendente un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trento.

Al magrebino è stato contestato anche il reato di resistenza a Pubblico ufficiale, minaccia, violenza privata, furto (aveva sottratto alcune cose dall'appartamento della compagna) e porto abusivo di armi ed oggetti posti ad offendere.

