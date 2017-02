Arrestato a Silandro cittadino iracheno con 350 gr. di cocaina

06/02/2017

Si tratta di un 24enne residente in Tirolo che i Carabinieri hanno beccato in flagranza

I Carabinieri della Compagnia di Silandro hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino iracheno di 24 anni, residente a Tirolo.

Nei giorni scorsi l’uomo aveva attirato l’attenzione dei militari per una serie di movimenti sospetti nella zona di Merano, non passati inosservati ai Carabinieri che, poche settimane fa, avevano arrestato altri due cittadini iracheni, suoi conoscenti, trovati in possesso di ingenti quantitativi di droga nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto nell’area del burgraviato.

Da quel momento sul ventiquattrenne di Tirolo si erano concentrate le attenzioni, poiché proprio lui in passato aveva dato ospitalità ad uno dei due giovani già arrestati.



Ed è stato proprio il prolungato monitoraggio del giovane a portare i Carabinieri dentro il suo appartamento, per eseguire una perquisizione.

Il controllo ha avuto esito positivo: i militari hanno trovato infatti oltre 350 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e molto denaro in contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

I militari hanno poi rinvenuto anche un computer verosimilmente rubato su cui svolgeranno accertamenti.

Per l’uomo, comparso stamattina davanti all’Autorità Giudiziaria, è stato convalidato il provvedimento restrittivo.

