Safer internet Month Trentino 2017: tutte le iniziative

06/02/2017

Un mese per riflettere sull’uso consapevole della rete e dei social

Con il Safer Internet Day 2017 (la Giornata mondiale della sicurezza in rete), in programma domani martedì 7 febbraio, torna il mese trentino per riflettere sulle opportunità e i rischi delle nuove tecnologie.

«Be the change: unite for a better internet» è lo slogan della giornata, scelto a livello internazionale, per far riflettere i ragazzi e le ragazze non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sulla responsabilità di ciascuno nella realizzazione di contenuti veicolati sul web.

Anche quest'anno l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili con l’Assessorato a università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, propone il Safer internet Month Trentino (SIM T), un percorso con iniziative rivolte a studenti, insegnanti e genitori con un approfondimento della questione di genere con SIDonne.

Alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative hanno partecipato Sara Ferrari, assessora a università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, Luciano Malfer, dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Giovanna Baldissera, responsabile dell’iniziativa per l'Agenzia per la famiglia, Daniela Longo, la difensore civico e garante dei minori della Provincia autonoma di Trento, Viviano Lupi, giornalista e scrittrice, autrice del testo «L’Amico gentile», Giuseppe Piccione, regista della compagnia Kaos Teatri e Nicoletta Zanetti del Dipartimento della conoscenza.



Il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale della sicurezza in rete, è un evento annuale organizzato con il supporto della Commissione Europea da INSAFE e INHOPE, network impegnati rispettivamente nella promozione di un uso più sicuro e consapevole della rete e nel controllo di contenuti illeciti e a rischio per i minori.

Si tiene nel mese di febbraio ed è finalizzato a promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani.

Nel corso degli anni, il SID è diventato un evento di riferimento per gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere oltre 100 Paesi.

«Be the change: unite for a better internet» è lo slogan scelto per l’edizione 2017 per far riflettere i ragazzi in particolare sulla responsabilità nella realizzazione di contenuti veicolati tramite internet.







Si svolgerà il 7 febbraio e in Italia il fulcro sarà a Roma, negli spazi espositivi della caserma Guido Reni, alla presenza di studenti e di rappresentanti di aziende, associazioni e istituzioni partecipanti all’Advisory Board di «Generazioni Connesse».

Come ogni anno, a partire dalla consapevolezza dell’urgenza di questi temi, l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili con l’Assessorato a università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, propone il Safer internet Month Trentino (SIM T), un percorso con iniziative rivolte a studenti, insegnanti e genitori con un approfondimento della questione di genere con SIDonne.

Quest’anno saranno coinvolti gli istituti comprensivi di Cles e della Valle dei Laghi - Dro; i licei A. Vittoria e A. Rosmini, l’istituto Sacro Cuore e scuola di grafica Artigianelli di Trento per un totale di circa 1.500 studenti.

Per gli istituti comprensivi il percorso prevede tre tappe: la lettura del libro «L’Amico gentile» di Viviana Lupi, giornalista e scrittrice, che tratta del possibile futuro personale e relazionale permeato dalla tecnologia; a partire dal testo, la gara «Per un pugno di frasi» (sullo stile della trasmissione televisiva «Per un pugno di libri»); il laboratorio di analisi del testo per rafforzare la consapevolezza dei ragazzi sui rischi e le potenzialità della rete con il team di «Navigare a vista», progetto di formazione e prevenzione della dipendenza e di altre patologie connesse all’uso di internet.



Durante le attività verranno preparati dei pizzini che saranno poi utilizzati il 7 marzo, in un happening di improvvisazione dei ragazzi.

Gli studenti di scuola secondaria di secondo grado saranno invitati a leggere il testo «Bulli e Pupe» dello scrittore, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai per poi essere accompagnati in una riflessione sul tema delle relazioni di genere, cioè del ruolo di uomini e donne, e di come e quanto i social network amplifichino o modifichino questi temi.

Nel convegno SIDonne del 6 marzo, focalizzato sul tema del SID «Be the change: unite for a better internet for all», Alberto Pellai incontrerà ragazzi e ragazze che gli mostreranno la loro interpretazione del testo (con scritti, video e altre performance) e che potranno dialogare con l’autore per approfondire la tematica.

Inoltre, le scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolte nel convegno finale del 7 marzo all’auditorium santa Chiara di Trento durante il quale sarà presentato il video ufficiale del Safer internet Month Trentino 2017 tratto dal testo «L’Amico gentile» oggetto di riflessione e realizzato dagli studenti del Liceo Vittoria.







Nel dettaglio

- Martedì 7 febbraio (Safer Internet Day) ore 9.00 all’istituto Sacro Cuore di Trento, avvio e presentazione del programma del SIM T;

- Lunedì 6 Marzo ore 11.00 al liceo Rosmini di Trento, «SIDonne – Safer Internet Day Donne» convegno dedicato alla questione di genere nell’ambito delle nuove tecnologie dal titolo «Be the change: unite for a better internet for all»;

- Lunedì 6 marzo ore 18.00, sempre al liceo Rosmini, incontro serale per genitori e insegnanti con il medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai.



La giornata conclusiva di martedì 7 marzo si terrà al Santa Chiara

- ore 9.00: convegno sul significato di «Be the change: unite for a better internet» per la suola, con la scrittrice Viviana Lupi e il ricercatore FBK Maurizio Napolitano e presentazione degli esiti dei laboratori di «Navigare a vista»;

- ore 10.00: matinée teatrale «L’Amico gentile» a cura della compagnia Kaos Teatri, offerto agli studenti, con la presenza della stampa, RAI3 e DIRE, l’agenzia giornalistica nazionale collegata al MIUR;

- ore 11.00, happening di improvvisazione dei ragazzi a partire dai pizzini, biglietti di suggerimenti redatti durante le precedenti attività laboratoriali scolastiche, condotte dagli esperti di Navigare a vista.

- L’iniziativa si chiuderà alle 20.30 con la replica serale dello spettacolo «L’Amico gentile» della compagnia Kaos Teatri rivolto a genitori e insegnanti.



A conclusione degli eventi, il progetto prevede la creazione di un e-book e la realizzazione di prodotti video che saranno divulgati sul canale youtube dedicato al Safer internet Month Trentino e al SIDonne.

