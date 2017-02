Nell'auto piena di strumenti da scasso: denunciati in tre

06/02/2017

I Carabinieri li hanno fermati a Rovereto a bordo di un’auto di grossa cilindrata

Probabilmente avrebbero messo a segno qualche furto le tre persone, identificate ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rovereto, dopo che erano stato fermate in atteggiamento sospetto nella zona di confine con Villa Lagarina e che custodivano nella vettura un vero arsenale da scasso: una mola a disco a batteria, alcuni piedi di porco, cacciaviti, martelli guanti e quanto altro necessario per aprire le porte ed introdursi nelle abitazioni.

Era buio, ma i Carabinieri vedono bene quella vettura scura con a bordo tre persone, un 24enne di Fornace, un 21enne di Trento e un marocchino di 21 anni che vive a Trento.

Si tratta di un’auto di grossa cilindrata, e per evitare la fuga i Carabinieri hanno predisposto un mirato posto di controllo riuscendo a fermare i giovani.

A bordo tutto l’occorrente, ovviamente sequestrato, era pronto al più che verosimile illecito utilizzo.

Sempre sul versante della prevenzione, in questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno sottoposto a controllo 98 veicoli e 125 persone, sono state ritirate due patenti di guida scadute di validità; due gli incidenti stradale rilevati di cui uno con feriti, una persona è stata denunciata per il danneggiamento di un’autoambulanza, ed è stato sequestrato stupefacente - hashish e marijuana - per circa 8 grammi con conseguente deferimento amministrativo, di quattro persone quale assuntori, tre delle quali fermate in questo Piazzale Orsi e un'altra in zona Borgo Sacco di Rovereto.





