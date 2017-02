Coppa Davis, grande Italia: sconfitta l'Argentina campione 3-2

06/02/2017

In quattro ore Fognini vince in rimonta e fa volare gli azzurri ai quarti contro il Belgio

Foto Federtennis.



A Buenos Aires è impresa Italia. Al termine di una maratona durata oltre 4 ore Fabio Fognini conquista in rimonta il tanto sospirato terzo punto che consente alla squadra azzurra di eliminare i campioni in carica dell'Argentina e di accedere ai quarti del World Group 2017 di Coppa Davis, dove ad attenderla ci sarà il Belgio (che ad aprile ospiterà la sfida).

Come detto, il 3-2 - con il punteggio di 2-6 4-6 6-3 6-4 6-2 (maturato in 4 ore e 17 minuti di gioco) - lo strappa il tennista italiano, capace di tornare in partita contro Diego Pella, dopo essere stato sotto di due set, e di ammutolire il Parque Sarmiento di Buenos Aires dove era presente anche uno scatenato Diego Armando Maradona.

La trasferta argentina si conclude quindi con il bacio di Fognini alla terra rossa e con la squadra e lo staff azzurro che si abbracciano e cantano al centro del campo, compresi Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, vincitori nei singolari della prima giornata.

Era la quarta volta che le due nazionali si affrontavano e ora il bilancio dei testa a testa è in parità sul 2-2: curiosamente in tutte le sfide non ha mai vinto la squadra ospitante.

