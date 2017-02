Neve sulle strade dell’Alto Adige: obbligo di attrezzature invernali

06/02/2017

Servizio strade della Provincia di Bolzano al lavoro nel fine-settimana per le prime copiose nevicate della stagione

Sono 47 i punti logistici del Servizio strade presenti in tutto l'Alto Adige al fine di garantire la percorribilità degli oltre 2.800 km. di rete viaria di competenza provinciale.

Nel corso dell'ultimo fine-settimana, caratterizzate da precipitazioni anche a carattere nevoso, uomini e mezzi sono entrati in funzione lungo le strade di montagna, dove si sono registrati alcuni problemi al traffico stradale.

In quest'ottica, l'assessore provinciale Florian Mussner ricorda «l'importanza di rispettare l'obbligo di dotarsi delle attrezzature invernali non appena la segnaletica viene resa visibile lungo le strade.

«Chi non è dotato di pneumatici invernali o di catene da neve, ma anche chi non adegua il suo stile di guida alle particolari condizioni della strada, è innanzitutto sanzionabile, e rappresenta poi un pericolo per sè e per gli altri automobilisti.»



Un appello, quello di Mussner, che calza a pennello dopo le nevicate degli ultimi giorni.

«In caso di incidenti o di code – aggiunge infatti il direttore del Servizio strade Philipp Sicher – gli stessi nostri mezzi non sono in grado di raggiungere i punti incriminati in quanto intrappolati nel traffico.

«Da questo punto di vista, però, vi è una forte e stretta collaborazione con i vigili del fuoco volontari e con tutte le forze di intervento che operano sul territorio.»

Per tracciare un quadro completo della situazione, bisogna considerare che ogni mattina, attorno alle 4, le strade vengono monitorate e preventivamente «trattate» per evitare problemi in caso di nevicate, e in caso di precipitazioni sono pronti ad uscire i mezzi spazzaneve e spargisale.



A tal proposito, Sicher ricorda che «il tipo di sostanza che viene sparsa, dipende dal tipo di strada, dalla pendenza, dalla mole di traffico, dalla temperatura a da diversi altri fattori, e viene decisa caso per caso dal responsabile dell'intervento.

«Le indicazioni sono quelle di minimizzare il possibile effetto delle sostanze sottoforma di effetti collaterali, mentre l'obiettivo rimane quello di rendere le strade percorribili dai veicoli dotato di attrezzatura invernale.»

