Expo Riva Hotel 2017, seconda giornata

06/02/2017

Continua l’incremento dei visitatori: il raccordo visitatori-espositori funziona

La seconda giornata di Expo Riva Hotel registra un ulteriore incremento dei visitatori, a conferma della scelta vincente di proporre agli operatori del settore una offerta espositiva a 360 gradi.

Filo conduttore della manifestazione la formazione con Expo Riva Hotel Academy, i seminari di «Solobirra» e di «RPM - Riva Pianeta Mixology».

Significativo e molto emozionante il collegamento in diretta via Skype con «Cucinare in Emergenza - Dipartimento Solidarietà ed Emergenze Federazione Italiana Cuochi» da Torrita di Amatrice.

© Riproduzione riservata