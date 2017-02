Festa del sol a Ledro: multe e segnalazione stupefacenti

07/02/2017

I Carabinieri di Ledro, nel corso di servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale di Trento per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, ha effettuato una serie di controlli in occasione della «Festa del Sol», elevando diverse contravvenzioni amministrative e segnalando parecchi giovani per uso di sostanza stupefacente.

I primi controlli sono scattati il sabato sera, quando la festa è entrata nel vivo e subito sono stati intercettati alcuni giovani che in gruppo si dirigevano verso la struttura dove era stata predisposta la musica.



Undici quelli risultati in possesso di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, tra cui 2 minori, entrambi del 2000, uno di Pergine Valsugana e uno di Lazise, gli altri tutti poco più che maggiorenni.

Tra loro un cameriere leccese e un cuoco ligure che lavorano sul lago di Garda.

In tutto sono stati sequestrati 17 grammi di stupefacente e tutti segnalati al Commissariato del Governo quali assuntori.



Sono due invece i conducenti di autovetture trovati positivi all’alcool, ma sanzionati in via ammnistrativa perché con tassi appena sopra lo 0,5 m/l, un 25enne di Ledro e un 54enne di Riva del Garda.

Durante i controlli è stato sanzionato un 19enne di Malcesine che stava dando degli alcolici a due minori, entrambi 17enni dell’Alto Garda.

In tutto sono state controllate 64 persone e 28 mezzi con l’ausilio delle unità Cinofile dei Carabinieri di Laives.

