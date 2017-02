Ping pong a Tione nel pomeriggio dello scorso 4 febbraio

07/02/2017

Un sabato tra sport e musica per i preziosi ospiti del centro Anffas di Tione





Sabato 4 febbraio, pomeriggio tra sport e musica per gli ospiti del centro Anffas di Tione.

Al Centro Tennis di Tione i ragazzi diversamente abili di Anffas, assistiti dagli operatori e dai volontari, si sono cimentati nel ping pong, guidati con maestria da giocatori di tale disciplina delle squadre dell’Arco e del Mezzolombardo; tra di loro veri professionisti che partecipano al campionato nazionale.

Buoni risultati e tanta soddisfazione anche grazie all’attiva partecipazione «dei padroni di casa»,maestri di tennis, che per qualche ora hanno impugnato la racchetta del tennis da tavolo!



Molto gradito l’intervento dei tre assessori competenti per le attività sociali, per la cultura e per lo sport del Comune di Tione che si sono intrattenuti con i ragazzi condividendo il piacevole pomeriggio.

E al momento del meritato riposo, buona musica e tante canzoni eseguite dal coro Cantabont, che spesso allieta le giornate di festa dei ragazzi dell’Anffas di Tione.

Un’esperienza da ripetere, perché sport, compagnia e musica sono ingredienti preziosi per una vita di qualità.

