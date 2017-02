Il Comune di Trento approva il piano di prevenzione alla corruzione

07/02/2017

Nel periodo 2013-2016, si sono attivati solo 6 procedimenti penali: tre si sono conclusi con patteggiamento, due sono archiviati e un licenziamento

La Giunta comunale ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione, come stabilito dalla legge n. 190/2012, che prevede che il documento sia aggiornato annualmente, con l'approvazione dell'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio.

Il Segretario generale, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in attuazione delle disposizioni dettate dal piano nazionale anticorruzione e dal piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, ha svolto, nel corso del 2016, controlli a campione sull'effettiva attuazione delle azioni previste per l'anno 2015 e ha promosso, nel secondo semestre del 2016, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni previste in materia per l'anno 2016. L'attività ha dato risultati positivi.



Per garantire un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico, e in particolare del Consiglio comunale, nella definizione della strategia anticorruzione, sono stati predisposti gli «Obiettivi strategici per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione 2017-2019».

Il documento, condiviso dalla Giunta comunale, è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 di data 6 dicembre 2016.

La proposta di piano di prevenzione della corruzione è stata inoltre presentata alle organizzazioni sindacali rappresentate all’interno dell’Amministrazione comunale e sottoposta a consultazione pubblica da parte di cittadini, imprese, associazioni di categoria e altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dal 18 al 29 gennaio scorso.



Dal rapporto appare che riguardo fenomeni di natura corruttiva non vi siano particolari episodi da segnalare.

Nel periodo 2013-2016, si sono attivati solo 6 procedimenti penali.

Tre si sono conclusi con un patteggiamento, due sono archiviati e uno è in fase di definizione.

I provvedimenti disciplinari che ne sono derivati indicano due sospensioni senza retribuzione e il licenziamento di un dipendente trovato al bar nell'orario di lavoro senza che avesse timbrato il cartellino di uscita. Ma aveva dei precedenti analoghi.

Chi volesse saperne di più, può leggere il documento caricato sul sito del Comune, raggiungibile tramite questo link.

