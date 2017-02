Investito un pedone al Ciré di Pergine Valsugana

07/02/2017

Si tratta di un pensionato di 62 anni che fortunatamente ha subito solo qualche contusione

Alle 8.15 di oggi a Pergine Valsugana, frazione C ciré in via Dos de la Roda, una trentenne di origine cinesi, coniugata e casalinga del luogo, uscendo dalle pertinenze della propria residenza alla guida della sua Kia ha urtato un pensionato, perginese classe 1955, mentre attraversava le strisce pedonali.

L’infortunato è stato immediatamente trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso del S. Chiara di Trento, dove i sanitari gli hanno riscontrato fortunatamente solo alcune contusioni, per una prognosi complessiva di 10 giorni.

I rilievi dei carabinieri del luogo hanno preso atto della totale regolarità dei documenti personali di circolazione e assicurativi della signora che era alla guida.

