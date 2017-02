Golf – Eurotour: in Malesia ci sono Willett e quattro azzurri

07/02/2017

Prova impegnativa per Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Renato Paratore e Nino Bertasio

Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio e Matteo Manassero, che ha vinto la gara nel 2011, partecipano al Maybank Championship (9-12 febbraio), torneo in collaborazione tra European Tour e Asian Tour in programma al Saujana G&CC di Kuala Lumpur in Malesia.

Difende il terzo e per ora ultimo titolo conquistato lo scorso anno sul circuito l’australiano Marcus Fraser in un contesto che comprende gli inglesi Danny Willett, campione Masters, e Tommy Fleetwood, il sudafricano Charl Schwartzel, l’austriaco Bernd Wiesberger, lo spagnolo Pablo Larrazabal e il francese Victor Dubuisson insieme a una nutrita rappresentanza di giocatori asiatici.



Tra costoro ricordiamo i thailandesi Thongchai Jaidee, Kiradech Aphibarnrat, Prom Meesawat e Prayad Marksaeng, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu, gli indiani Anirban Lahiri, Arjun Atwal e S.S.P. Chawrasia e il filippino Miguel Tabuena.

I quattro azzurri cercano un rendimento più continuo, in particolare Edoardo Molinari che in quattro gare ha ottenuto due ottimi piazzamenti (7° South African Open, 14° Hong Kong Open) e ha subito due tagli.

Manassero, particolarmente motivato dai ricordi passati, Paratore e Bertasio sono andati a premio, ma terminando oltre metà classifica.

In palio 2.810.000 euro con prima moneta di 461.689 euro.

