Golf – Let: si comincia in Australia: in campo Croce e Avanzo

07/02/2017

L’Oates Vic Open avrà luogo sul tracciato del Thirteenth Beach Golf Links, a Connewarre nello stato federale del Victoria

Inizia il Ladies European Tour 2017 e, come di consueto, il circuito parte dall’Australia questa volta con un nuovo torneo, l’Oates Vic Open (9-12 febbraio) che avrà luogo sul tracciato del Thirteenth Beach Golf Links, a Connewarre nello stato federale del Victoria.

Due azzurre hanno deciso per la lunga trasferta, Stefania Croce e la giovane Stefania Avanzo, fresca di ‘carta’ per il circuito guadagnata alla Qualifying School (settima).

In questa stagione saranno complessivamente ben nove le proette italiane sul tour.



In preponderanza le atlete di casa tra le quali hanno maggiori chances di puntare al titolo Minjee Lee, che gioca nel LPGA Tour, Sarah Kemp, Katherine Kirk e Whitney Hillier, ma avranno per decise rivali le inglesi Laura Davies e Melissa Reid, passata quest’anno nel circuito americano, l’indiana Aditi Ashok, rivelazione del 2016, la statunitense Beth Allen, la cinese Xi Yu Lin, la danese Nicole Brock Larsen e la svedese Caroline Hedwall

Nell’anno in cui si disputerà la Solheim Cup (18-20 agosto, Des Moines Golf Club, Iowa, USA) con le europee affidate alla svedese Annika Sorenstam, saranno 21 gli eventi del tour, che toccheranno 14 nazioni.

In Australia il montepremi 350.000 euro.

© Riproduzione riservata