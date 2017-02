San Valentino fra i lupi della Lessinia

07/02/2017

L'11 e il 12 febbraio un weekend dedicato alla conoscenza di questo animale

Disegno di Massimo Vettorazzi.



L'11 e il 12 febbraio torna «San Valentino fra i lupi: due giorni in Lessinia sulle tracce del lupo», il corso organizzato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano-Tam della Sat, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna - Settore grandi carnivori, il Parco Regionale della Lessinia, i Carabinieri forestali e con il patrocinio del Life Wolfalps.

Giunta quest'anno alla sua terza edizione, la due giorni sul lupo conferma di essere un appuntamento atteso, riscuotendo per l'ennesima volta il “tutto esaurito” ben prima della chiusura ufficiale delle iscrizioni.



Il corso riprende la formula rodata delle scorse edizioni e vedrà i partecipanti coinvolti in due giorni di esperienza immersiva, circondati dalla natura e paesaggio della Lessinia, accompagnati da esperti, per approfondire la conoscenza di questi affascinanti abitanti del territorio, riflettendo sul significato, le implicazioni, i vantaggi e le conseguenze del loro ritorno, spaziando dalla biologia ed etologia alle principali misure di gestione adottate sul territorio (monitoraggio, prevenzione, indennizzo danni), ai progetti di tutela attiva ed a momenti di riflessione e confronto sulle implicazioni economiche e culturali legate al ritorno del lupo sulle Alpi.

Se la fortuna assisterà i partecipanti, l'uscita sarà inoltre un’occasione per imparare a riconoscere e documentare la presenza della specie sul campo.



L’iniziativa, che rientra fra le attività del Gruppo grandi carnivori del Cai, è il primo degli appuntamenti di «Esplorando la biodiversità» il progetto, ideato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano, per conoscere la biodiversità del nostro territorio, attraverso una serie di escursioni dedicate alla scoperta di quelle unicità della natura che caratterizzano i nostri paesaggi e ne fanno un pregio internazionale.

Tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti di Esplorando la Biodiversità si trovano sul sito www.sat.tn.it, alla pagina Facebook della Tam Sat o scrivendo a tam@sat.tn.it.

Le iniziative organizzate dalla Commissione Tutela Ambiente Montano della Sat sono aperte a tutti, ma dedicate preferenzialmente ai soci. Chi fosse interessato a collaborare alle prossime volete informazioni sull'associazione può scrivere a sat@sat.tn.it

