Tonale: valanga travolge sci alpinista, salvato dai suoi compagni

07/02/2017

Attenzioone: Meteotrentino segnala nel bollettino valanghe un rischio marcato grado 3 oltre il limite boschivo e sconsiglia i fuoripista

Una valanga si è staccata oggi su un tracciato fuori pista nella zona del il passo «Sgualdrina» e uno sci alpinista lombardo è rimasto travolto per gran parte del corpo.

I suoi amici lo hanno estratto dalla neve e non è stato necessario il ricovero.

Il free rider è poi tornato al Tonale da solo, pur con un grande spavento per la disavventura.

L’episodio è accaduto a metà mattinata, quando un gruppo di scialpinisti lombardi che stavano salendo verso il Passo della «Sgualdrina» è stato coinvolto in una valanga. Uno dei cinque è rimasto sommerso in parte e i loro amici lo hanno tratto in salvo.

La valanga non è stata provocata – secondo le prime ricostruzioni – dal gruppo di free rider.

Per precauzione sono state allertate le forze di polizia in servizio al Passo Tonale e il 118. Non è stato però necessario il ricovero.

Dopo la nevicata dell’ultimo weekend – quasi un metro in quota – Meteotrentino segnala nel suo bollettino valanghe un rischio marcato grado 3 oltre il limite boschivo e sconsiglia i fuoripista.

