Protezione Civile a confronto sul futuro e sugli sci a Campiglio

07/02/2017

Congresso nazionale sulle prospettive future e campionato italiano per la Protezione Civile (7 le medaglie conquistate dagli altoatesini)

Sul tema «Il sistema nazionale della Protezione civile; quale futuro e quali prospettive» si sono confrontati venerdì scorso a Madonna di Campiglio i membri della Protezione Civile provenienti da tutt’Italia.

Nella località trentina tra il 31 gennaio e il 5 febbraio si sono svolte anche le competizioni nell’ambito del 14° Campionato italiano di Sci per la Protezione Civile 2017, vinto dalla squadra trentina.

La compagine altoatesina formata da 15 elementi ha ottenuto il 6° posto. Di loro in sette hanno ottenuto una medaglia.

Accanto alle gare c'è stato tempo per esercitazioni congiunte e per uno scambio di esperienze e know how.





Rudolf Pollinger e Stefano De Vigili.



L'assessore provinciale competente Arnold Schuler e il direttore dell'Agenzia per la Protezione Civile, Rudolf Pollinger, hanno espresso le loro congratulazioni agli atleti.

Paul Perkmann in rappresentanza del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco dell'Agenzia per la Protezione Civile,ha conquistato la medaglia d'oro nello SLALOM GIGANTE nella sua categoria, confermando il risultato conseguito nella passata edizione.

Lo stesso ha fatto Wilfried Obex dei Vigili del Fuoco Volontari di Tirolo, che anche per il 2017 ha ottenuto la medaglia d'argento.

Un secondo posto nella sua categoria è stato conseguito anche da Marco Wenin del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco.







Su sei partecipanti alla competizione di SCIALPINISMO tre sono stati in grado di raggiungere il podio.

Herbert Thaler ha ottenuto la medaglia d'oro nella sua categoria, Georg Pircher secondo e Paul Egger terzo nella categoria «Over 40».

Nello sci da fondo Paul Egger è riuscito a riconfermare il primo posto dello scorso anno.

Il prossimo anno i Compionati saranno nuovamente ospitati in Trentino, a Pejo.





