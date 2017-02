La trentina Sabrina Ravanelli, artista del mese a Milano

08/02/2017

Mondadori Megastore - Milano, piazza Duomo 1 - Dal 7 febbraio al 5 marzo St-Art, con «(Im)personal Portrait»

Sabrina Ravanelli, artista di origine trentina, laureata all'Accademia di Belle di Belle Arti di Brera (Milano) è la protagonista della mostra (Im)personal Portrait che sarà inaugurata domani, alle ore 18.30 al Mondadori Megastore di piazza Duomo, a Milano, nell'ambito di St-Art.

L'artista del mese, progetto culturale ideato e promosso da Mondadori Store in collaborazione con Art Relation di Milo Goj.

Una mostra al femminile, con soggetti che rappresentano virtù, debolezze, forza e in generale tratti significativi dell'universo delle donne.

L'artista esporrà alcune delle sue ultime opere dedicate a figure simboliche: da Paolina Bonaparte a Sophia Loren, da Amy Winehouse a Uma Thurman nella «ribelle» di Pulp Fiction, da la Venere (di Botticelli…) fino all’astratta «Luce-Ombra», una donna lupo che indaga il lato più segreto di ciascuna.



I misteri e l’accettazione dei due contrastanti aspetti spesso presenti nel conflitto femminile e che portano, in alcuni casi, a una lacerazione, vengono rappresentati dall’artista attraverso una tela rotta e ricomposta, che assume ancora più valore perché simboleggia la guarigione delle ferite, il superamento delle fratture e dunque il definitivo recupero.

La ricerca di Sabrina Ravanelli parte e si sviluppa sui materiali, che non rappresentano un semplice mezzo per dipingere, bensì diventano l'essenza dell'opera.

Dalle tele materiche, lavorate con colle, sabbie, resine, sperimentando anche reazioni chimiche, Sabrina è poi passata al nastro adesivo, materiale che nelle sue ultime produzioni diventa protagonista assoluto.

Non è un semplice supporto su cui dipingere, ma sapientemente elaborato con l’uso di resine, strappato, squarciato, piegato, lavorato, contribuisce in modo determinante alla realizzazione del soggetto finale.



In questa mostra, il ritratto classico viene declinato attraverso una forte ricerca materica, articolata sull'antitesi vuoto/pieno, attraverso questa tecnica innovativa.

Sabrina Ravanelli, 40enne, trentina, si è laureata a Brera.

Ha al suo attivo diverse personali in gallerie tra cui Wannabee e Blanchaert di Milano, oltre che in alcuni musei, quali l'Archeologico di Bergamo.

