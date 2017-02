La guida a Diatec Trentino-Calzedonia Verona

07/02/2017

Mercoledì 8 al PalaTrento il derby dell’Adige per il 22° turno di Superlega

La SuperLega UnipolSai 2016/17 torna in campo mercoledì 8 febbraio per il ventiduesimo turno di regular season, il nono del girone di ritorno.

La Diatec Trentino sarà protagonista dell’assoluto big match di giornata, affrontando al PalaTrento la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige. Fischio d’inizio programmato alle ore 20.30: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.sportube.tv.



QUI DIATEC TRENTINO

Dopo aver ottenuto il massimo dalla trasferta di domenica a Busto Arsizio (vittoria per 3-0 su Milano e secondo posto solitario in classifica), Lanza e compagni aprono proprio con l’appuntamento casalingo contro Verona il mini ciclo di tre gare di campionato che potranno chiarire meglio le chance di chiudere il torneo nella parte altissima della graduatoria.

Dopo la sfida con la Calzedonia, la Diatec Trentino sarà infatti protagonista domenica a Civitanova Marche e poi ospiterà Modena, affrontando quindi tre delle prime quattro dirette concorrenti.



«Occupiamo sin dall’inizio della SuperLega un posto nelle zone nobili della classifica e le prossime tre partite ci diranno se potremo conservarlo sino alla fine della regular season, – ha spiegato l’allenatore della Diatec Trentino Angelo Lorenzetti presentando la partita. – Nel match contro Verona sarà quindi importante riuscire a trovare subito agonismo e rendimento ad alto livello, caratteristiche che dovremo essere bravi a conservare per i successivi dieci giorni.

«Ci attende una partita importante e difficile al tempo stesso, perché in questa seconda parte di campionato Verona ha cambiato marcia, mostrando quanto di buono si diceva sul suo conto prima dell’inizio del torneo.»



In vista del match il tecnico della Diatec Trentino non ha particolari problemi di formazione; tutti i quattordici giocatori della rosa negli ultimi due giorni si sono regolarmente allenati e sono pronti all’utilizzo. Mercoledì sera Trentino Volley disputerà la 694ª gara ufficiale della sua storia (bilancio: 485 vittorie e 208 sconfitte), la trentacinquesima della stagione in corso; l’imbattibilità del PalaTrento dura da oltre nove mesi e da ben dodici partite ufficiali: l’ultimo ko risale infatti al 25 aprile 2015 (1-3 con Modena in gara 4 di semifinale).



GLI AVVERSARI

La Calzedonia Verona giungerà al PalaTrento al culmine di un periodo particolarmente propizio, che le ha permesso di tornare a ridosso del quarto posto in classifica, distante ora appena due lunghezze.

L’approdo sulla panchina scaligera di Nikola Grbic (indimenticato regista dei primi due storici titoli di Trentino Volley, Scudetto 2008 e Champions League 2009) ha consentito alla formazione gialloblù di ricevere la scossa tanto auspicata dalla dirigenza dopo le dimissioni di Andrea Giani.

Con l’allenatore serbo in panchina i veneti non hanno più sbagliato un colpo, inanellando sei vittorie consecutive; l’ultima, solo domenica sera nello scontro diretto con Modena risolto appena in tre set.

La rinascita della Calzedonia è passata anche dalla crescita di rendimento dell’intera squadra e dal definitivo inserimento di Mitar Djuric negli schemi di gioco dettati dal regista Baranowicz.

L’opposto greco, alla prima da ex al PalaTrento dopo aver vestito per 133 volte la maglia di Trentino Volley e vinto 7 trofei, assieme allo schiacciatore Kovacevic forma una delle coppie di palla alta più prolifiche dell’intera SuperLega: ad oggi hanno realizzato 645 punti in due, col posto 4 serbo che risulta essere anche il secondo attaccante del torneo per media ponderata.

Verona in banda può però contare anche su Randazzo (arrivato dalla Lube nel corso della stagione e subito protagonista) e sull’altro ex di turno, il portoghese Ferreira; al centro Anzani e Zingel garantiscono un grande contributo rispettivamente a muro ed in attacco.

Dal 18 dicembre, data dell’ultima sconfitta (0-3 a Molfetta), Giovi e compagni hanno ottenuto sempre i tre punti in palio, lasciando appena due set agli avversari (1 a Sora e 1 con Milano).



I PRECEDENTI

Al PalaTrento mercoledì si giocherà il ventinovesimo confronto ufficiale fra le due Società; il cosiddetto derby dell’Adige ha quasi sempre detto bene ai colori trentini, con i gialloblù capaci di vincere ben ventuno precedenti e di lasciare quindi appena sette successi agli avversari, quattro dei quali ottenuti però al PalaTrento.

Il fattore campo fra l’altro è sempre saltato nelle ultime tre sfide: Trento ha vinto al PalaOlimpia per 3-2 l’8 dicembre 2015 e per 3-0 il novembre 2016, nel match del girone d’andata (Giannelli mvp), mentre Verona si è imposta al PalaTrento per 3-1 il 28 febbraio 2016, nell’unico precedente giocato in Trentino negli ultimi due anni.



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Armando Simbari (di Milano, di Milano – in massima categoria dal 2007 ed internazionale dal 2016) e Gianni Bartolini (di Firenze, in Serie A dal 1992 ed internazionale dal 2006).

I due fischietti sono alla prima gara congiunta in SuperLega UnipolSai 2016/17, la decima personale per Simbari (che ha già diretto Sora-Trento 0-3 del 9 ottobre) e l’undicesima per Bartolini, che torna al PalaTrento dopo aver arbitrato il giorno di Santo Stefano Diatec Trentino-Kioene Padova 3-1.



RADIO, TV E INTERNET

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley.

I collegamenti col PalaTrento saranno effettuati all’interno di Campioni di Sport, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane.

Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sull’home page www.trentinovolley.it, mentre sul sito www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel», all’indirizzo internet www.sportube.tv/volley (il servizio è a pagamento).

In tv la differita integrale della partita andrà in onda già sabato 11 febbraio alle ore 21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).



BIGLIETTI E MERCHANDISING

La prevendita biglietti per la sfida con Verona è attiva fino a mercoledì sera alle ore 16 presso il Trentino Volley Point di via Trener 2 e Promoevent, in via Suffragio 10 a Trento, ed in qualsiasi momento su internet cliccando http://www.vivaticket.it/ita/event/trento-vs-verona/94337.

I tagliandi saranno disponibili anche domenica presso le casse del PalaTrento, che saranno attive a partire dalle ore 19.30, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

Le casse rimarranno a disposizione sino alla fine del secondo set, momento da cui non sarà poi più possibile accedere al PalaTrento per vedere il resto del match.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il rinnovato punto merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.

