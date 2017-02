Un locale di Madonna di Campiglio multato per migliaia di euro

07/02/2017

La Polizia Amministrativa della Questura di Trento ha rilevato parecchie infrazioni, tra le quali l'impiego di buttafuori abusivi

Continuano i controlli della «squadra amministrativa», disposti dal Questore di Trento, sulle attività di intrattenimento e spettacolo, per il rispetto da parte dei gestori delle normative di settore e contro il fenomeno degli «addetti al controllo abusivi».

Nella nota discoteca «Des Alpes» - «Studio 54» di Madonna di Campiglio sono state accertate diverse di violazione amministrative.

Mancavano l’esposizione delle autorizzazioni per l’esercizio di locale di intrattenimento e ballo l’esposizione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, il rinnovo del certificato prevenzione incendi; in più c’era invece l’impiego di addetti alla sicurezza irregolari.

Tutti fatti che hanno prodotto contestazioni per migliaia di euro.



Oltre alle contestazioni per violazioni amministrative, come abbiamo visto, il personale della Polizia di Stato, ha contestato al titolare dell’esercizio la presenza di 3 addetti alla sicurezza non autorizzati.

Com’è noto, la legge prevede che il personale che svolge servizi di controllo in attività di intrattenimento e di spettacolo, prima di poter esercitare, debba frequentare uno specifico corso di formazione e che sia successivamente iscritto in un apposito elenco, istituito presso le Prefetture.

Nonostante sia ormai trascorso diverso tempo dall'introduzione della normativa, si verificano ancora casi di addetti alla sicurezza improvvisati, come i tre incappati nel controllo della Polizia di Stato, che subiranno ora una sanzione amministrativa di oltre 1.600 euro.

Stessa sorte toccherà anche al titolare del locale per il quale gli stessi lavoravano.



Nel corso del controllo è emerso che il locale non aveva provveduto al rinnovo della certificazione antincendio..

Il mancato rinnovo del certificato prevenzione incendi, infatti, determina in concreto una mutazione delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza di agibilità presupposto per l’ottenimento della licenza (da considerarsi, conseguentemente, decaduta per inosservanza delle prescrizioni).

L’esercizio dell’attività spettacoli e trattenimenti danzanti in carenza di licenza, così come accertata, è stata sanzionata dal Codice Penale; contestualmente la violazione è stata segnalata ai vigili del fuoco per gli ulteriori provvedimenti.

© Riproduzione riservata