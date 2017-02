Acque più sicure con l'accordo Vigili del fuoco-Guardia costiera

07/02/2017

Convenzione per la collaborazione e il supporto reciproco nei porti, in mare e nei laghi

Ottimizzare, nei porti e in mare, la collaborazione nelle attività di ricerca e salvataggio della vita umana in mare, la lotta agli incendi e il soccorso tecnico urgente più in generale.

Queste le finalità della convenzione tra Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che mette a sistema le rispettive competenze disciplinando l'aggiornamento dei piani e manuali di intervento in caso di incendi nei porti e sulle navi e lo scambio di informazioni rilevanti con forme di comunicazione diretta.

Nell’accordo sono previste sia l’attivazione di centri temporanei di gestione delle emergenze complesse, nelle sale operative delle autorità marittime, sia la costituzione sugli scenari di posti di comando unificati (Pcu).

Viene inoltre garantita una formazione reciproca con momenti di informazione attraverso incontri e seminari, esercitazioni congiunte, condivisione di dati e promozione di iniziative per aumentare il livello di sicurezza delle coste.



I comandi periferici formalizzeranno piani e manuali che tengano conto delle peculiarità operative del singolo scalo e delle specifiche esigenze territoriali e anche esercitazioni periodiche per testarne l’efficacia.

Nei porti con terminal industriali, depositi costieri, altri impianti che gestiscono materiali pericolosi e/o infiammabili, i comandi territoriali promuoveranno incontri e approfondimenti per delineare le rispettive azioni.

Una speciale collaborazione funzionale è prevista per il servizio di soccorso sul Lago di Garda, sul Lago Maggiore ed eventualmente sui laghi in genere, definendo uno specifico protocollo operativo di intervento e investendo le prefetture nella cui giurisdizione ricade la superficie del lago, per coordinare nel dettaglio gli assetti disponibili, le azioni e le attività contingenti.

La componente locale dei Vigili del fuoco conferirà gli strumenti operativi necessari all’attività di soccorso, compresa la disponibilità e l’impiego delle componenti specialistiche o specializzate.

