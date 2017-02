Istat: economia americana in calo, quella italiana in miglioramento

07/02/2017

Secondo l'Istat la crescita dell'economia statunitense sta rallentando nonostante Trump e quella otaliana in progresso nonostante la sfiducia tra gli stati UE

La crescita dell'economia statunitense mostra segnali di rallentamento mentre nell'area euro il progresso dell'attività economica prosegue su ritmi moderati.

In Italia si rafforza la ripresa del settore manifatturiero a cui si associano il miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie e l'incremento degli investimenti.

L'indicatore anticipatore segnala il proseguimento dell'attuale ritmo di crescita dell'attività economica.

L'indicatore dell'Istat che anticipa l'andamento dell'Italia Spa segnala «prospettive di miglioramento dell'attività economica nei prossimi mesi».



È dunque una diagnosi positiva quella contenuta nella nota di chiusura mensile dell'Istituto di statistica che più interessa governo e osservatori in un momento in cui lo spread è tendente al rialzo.

Gli statistici vedono quindi un segnale positivo nonostante a gennaio l'indice del clima di fiducia dei consumatori abbia segnato un peggioramento delle aspettative, mentre la fiducia delle imprese è migliorata in tutti i principali comparti a eccezione del commercio al dettaglio.

Dall'Istat arriva quindi un segnale di fiducia, in giorni difficili per i mercati finanziari soprattutto in funzione alle difficoltà registrate dalla convivenza degli stati nella Unione Europea.

© Riproduzione riservata