Scuola Digitale Trentina: verso il primo incontro-dibattito

08/02/2017

Venerdì 10 febbraio 2017, alle ore 14.30, presso l’Istituto Martini di Mezzolombardo

Si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 14.30, all’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, il primo di una serie di incontri, organizzati dalla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle azioni di confronto per la definizione del nuovo Piano Provinciale per la Scuola Digitale (PPSD).

Nel primo incontro dal titolo «Ambienti e Strumenti» si parlerà della necessità di modificare il concetto di spazio di apprendimento accompagnandolo ad azioni di supporto in modo tale che innovazione tecnologica e metodologia possano integrarsi.

Di seguito il programma.



Ambienti e Strumenti ore 14.30 - 16.15

Saluti istituzionali

Ambienti per la didattica, Giovanni Biondi- Presidente Indire

Ambienti di apprendimento: visionari, arcipelaghi, Osvaldo, didattica e altre storie, Angelo Bardini Membro Tavolo tecnico PNSD

Architetture per l’apprendimento e Byod nella scuola primaria, Massimo Belardinelli, Dirigente Primo Circolo, Città di Castello (PG)

La scuola 3.0 , Salvatore Giuliano, Dirigente «E.Majorana», Brindisi

Chiusura della prima parte a cura di Francesco Profumo, Presidente Fondazione Bruno Kessler

Coordina: Tiziana Rossi, Dirigente Istituto «M.Martini», Mezzolombardo



Ore 16.30 - 18.30 Workshop - Sessioni parallele

1. Apriamo le aule: Massimo Belardinelli, Dirigente Primo Circolo, Città di Castello (PG), Tiziana Rossi, Dirigente «Martini» Mezzolombardo

2. Le scuole trentine si raccontano

3. Gli studenti si raccontano, Leonardo De Caro e gli studenti dell’Istituto «Martini», Mezzolombardo

4. A tutto Byod con i Qrcode, Elisabetta Nanni-Iprase

5. Gsuite come strumento di sistema, Cristiana Bianchi, Iprase



Per chi desidera l’attestato di partecipazione è necessario accreditarsi sul sito di IPRASE: www.iprase.it

© Riproduzione riservata