Federazione: Alessandro Ceschi sarà il nuovo direttore generale

08/02/2017

L’ufficio di presidenza ha selezionato l’attuale direttore del Consorzio dei Comuni Trentini – La conferma formale nel prossimo consiglio del 20 febbraio

L’ufficio di presidenza della Federazione, composto da presidente Mauro Fezzi e dai vice Cesare Cattani, Marina Castaldo, Paola Dalsasso e Luca Rigotti, dando seguito al mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione, ha concluso il percorso per la ricerca del nuovo direttore generale della Federazione.

«Per tale posizione – afferma il presidente Mauro Fezzi – abbiamo selezionato il dottor Alessandro Ceschi, attuale Direttore del Consorzio dei Comuni Trentini.



«Riteniamo di aver scelto una persona con grandi capacità, che dovrà darci una mano per affrontare questa fase particolarmente delicata.

«Nello stesso tempo abbiamo la convinzione di valorizzare una risorsa del territorio che potrà mettere a disposizione le sue capacità relazionali consolidate verso il mondo della pubblica amministrazione, anche per avviare nuove iniziative soprattutto nell’ambito del welfare.»



Alessandro Ceschi, classe 1969, nato a Cles, è laureato in giurisprudenza. Prima di arrivare al Consorzio dei Comuni, è stato funzionario amministrativo e poi vicesegretario presso il Comune di Cles.

Dal 1999 dirige anche il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento. Ha avuto e ha vari incarichi in società ed enti del territorio.

Il Consiglio di amministrazione avrà la possibilità di conoscere il nuovo direttore generale nella prossima riunione prevista lunedì 20 febbraio, durante la quale sarà chiamato a convalidare la scelta.

