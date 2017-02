Mandinka 2, il plauso di Confcommercio alle forze dell’ordine

08/02/2017

Il vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino Massimo Piffer: «Un intervento che contribuisce a restituire la città ai cittadini ed agli esercenti»

Confcommercio Trentino esprime soddisfazione e plauso alle forze dell’ordine per un intervento a favore della legalità e della convivenza, l’operazione, denominata «Mandinka 2», che ha inferto un duro colpo alle attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nelle zone limitrofe.

«Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento – dichiara il vicepresidente vicario Massimo Piffer – alla squadra del dott. Ascione e alle forze dell’ordine in generale per gli interventi che contribuiscono a rendere più sicura e più vivibile la nostra città e la nostra provincia.»



«I nostri esercenti – prosegue Piffer – vivono quotidianamente sulla strada e sentono molto da vicino le questioni legate alla sicurezza e alla criminalità.

«Operazioni come questa aiutano a rasserenare gli imprenditori ed a ritrovare una maggiore sensazione di vivibilità, caratteristica essenziale del nostro territorio.

«Oltre agli arresti e alle altre misure cautelari, infatti, l’operazione Mandinka 2 è il segnale della presenza costante e assidua delle forze dell’ordine: per cittadini e imprese: un segnale positivo che, pur in presenza di alcune situazioni ancora difficili, orienta alla fiducia.»

