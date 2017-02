L'assessora Ferrari ha incontrato il presidente del Cnr Inguscio

08/02/2017

Non è un caso: nel sistema della ricerca in Trentino operano ben 3.800 addetti

>

Colloquio cordiale e produttivo, all'insegna di future collaborazioni, quello che si è tenuto oggi in Provincia fra l'assessora alla ricerca e università, Sara Ferrari, e il presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio.

L'assessora, affiancata dalla dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, Livia Ferrario, e dalla dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, Laura Pedron, ha illustrato lo stato dell'arte della ricerca in Trentino e i suoi punti di forza, aprendo poi un ragionamento rispetto a come realizzare nuove e più mirate sinergie.



«Il sistema provinciale – ha spiegato l'assessora Ferrari – può contare, accanto ai principali attori, quali l’Università degli Studi di Trento, le Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler e il MUSE-Museo della Scienze, su molti altri enti, istituiti e progetti congiunti, laboratori nazionali, spin off e start up nei quali operano oltre 3.800 addetti, 7,3 ogni 1.000 occupati mentre la media italiana è 4,1 e quella europea 5,4.

«Oggi il nostro sforzo è di concentrare le energie del sistema provinciale su alcune linee strategiche, rispetto alle quali il territorio trentino è considerato un attore di livello internazionale.»



Il presidente Inguscio ha condiviso l'impostazione e garantito l'appoggio dell'ente che presiede nell'individuazione dei settori dove una rinnovata sinergia Cnr e Provincia può non solo confermare la reputazione di altissimo livello del sistema della ricerca scientifica trentina, ma anche produrre ricadute produttive e concrete.

© Riproduzione riservata