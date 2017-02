«Grün denken» per i Carabinieri dell’Alto Adige

08/02/2017

Ecco la prima auto elettrica per i Carabinieri in servizio nella città di Bolzano

Nell’ottica di assicurare un’elevata salvaguardia dell’ambiente, in linea con i più recenti progressi dell’Arma dei Carabinieri e nel rispetto delle misure comunitarie adottate per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, per le esigenze della Stazione Carabinieri del Capoluogo, ha ricevuto stamane dal Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale Massimo Mennitti, la prima vettura elettrica dell’Alto Adige.

Una Renault Zoe Life R 240 5p, allestita in maniera specifica e destinata principalmente ai maggiori centri urbani è stata affidata stamane dal Generale Mennitti al Luogotenente Moreno Perucatti, Comandante della Stazione di Bolzano.



L’autovettura è elettrica al 100% ed è configurata per il servizio istituzionale delle Stazioni Carabinieri: possiede caratteristiche tecniche all’avanguardia e si conferma, in determinate zone, la soluzione ideale raccogliendo, nello stesso veicolo, esigenze di tecnologia, efficienza e rispetto per l’ambiente.

La tipologia di autovettura si distingue per la facilità di utilizzo, è reputata comoda e funzionale per svolgere servizi istituzionali in contesti cittadini, storico turistici, laddove vi è maggiore sensibilità a limitare il traffico di veicoli alimentati a benzina o gasolio, occorrendo azzerare l’inquinamento atmosferico ed acustico.

E’ dotata di un motore elettrico da 65 kW (220 Nm di coppia) con un’autonomia media tra le più elevate fra i modelli elettrici di grande serie.

La Renault Zoe è allestita con accessori dedicati per svolgere molteplici attività del servizio istituzionale e sarà già da domani «in servizio» sulle strade del capoluogo altoatesino.

