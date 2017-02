Laboratorio radiofonico per ragazzi sui popoli di montagna

08/02/2017

Dal 3 al 5 marzo al Messner Mountain Museum Ripa di Brunico si terrà un laboratorio radiofonico per ragazzi

Come si conduce un’intervista alla radio? E quali tipi di formati radiofonici esistono? Come dovrebbe suonare un testo radiofonico? E come fare una ricerca d’archivio?

Conoscenze di base della tecnica radiofonica che verranno proposte nel laboratorio per bambini dai 10 ai 13 anni in programma dal 3 al 5 marzo al Messner Mountain Museum Ripa ospitato a Castel Brunico.

A tenere il workshop saranno due specialiste del settore, la giornalista Angelika König e la moderatrice e attrice Marion Gamper.

I piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di una vera e propria trasmissione per la radio, con tanto di reportage, dialoghi e commenti: dalla redazione dei testi alle registrazioni audio, alla scelta della musica di contorno.

I contenuti prenderanno spunto dalla mostra permanente del Messner Mountain Museum Ripa, ovvero i popoli di montagna e le loro condizioni di vita in Europa, Asia, Africa e Sudamerica.



Se alcuni popoli vivono ancora separati, mantenendo intatte cultura e tradizioni di un tempo come la medicina popolare, in altri invece è entrata prepotentemente la modernità, anche a livello di social media, e sono connessi col mondo.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni entro il 20 febbraio al MMM Ripa telefonando al numero 0474 410220 o via e-mail a ripa@messner-mountain-museum.it.

Orari del workshop: venerdì 3 marzo ore 15-18, sabato 4 e domenica 5 marzo ore 10-12.30 e 14-17. I partecipanti possono portarsi il pranzo da casa o mangiare al bistro del museo.

L’iniziativa si tiene nell’ambito del ciclo MuJuK-musei.giovani.arte, promosso dalla Ripartizione provinciale Musei per avvicinare ragazze e ragazzi alla realtà museale coinvolgendoli in attività creative con artiste e artisti.

