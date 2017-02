Pista lunga, l'Italia ai mondiali su singole distanze

08/02/2017

Parte domani a Gangneung, in Corea del Sud, la rassegna iridata con gli azzurri del c.t. Marchetto a caccia di medaglie nella Mass Start e con il Team Pursuit

Il trentino Andrea Giovannini, 23 anni, tra le punte di diamante della squadra azzurra.



L'attesa è finita. Scattano domani a Gangneung, in Corea del Sud, i Mondiali di pista lunga su singole distanze.

Sull'anello del ghiaccio che ospiterà tra dodici mesi i prossimi Giochi Invernali di Pyeonchang 2018, l'Italia del c.t. Marchetto proverà a confermare i grandissimi risultati della prima parte di stagione in un appuntamento prestigioso e ricco di aspettative, alla presenza di tutti i più forti e veloci skater del pianeta.



La nazionale azzurra arriva alla sfida con concrete speranze di medaglia e una squadra di otto atleti pronti a dare battaglia: Andrea Giovannini (Fiamme Gialle Predazzo), David Bosa (Fiamme Oro Moena), Luca Stefani (Fiamme Oro Moena), Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena), Fabio Francolini (Aeronautica Militare), Davide Ghiotto (Cosmo Noale Ice), Michele Malfatti (S.C. Pergine) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare).

Tante le carte vincenti nel mazzo azzurro, su tutte la Mass Start e il Team Pursuit.

In campo femminile l'Italia può contare su una specialista eccezionale della Mass Start come Francesca Lollobrigida, autrice finora di una stagione eccezionale con tre podi nella quattro prove di specialità disputate nelle tappe di Coppa del Mondo.



Migliorata tecnicamente e soprattutto nella gestione di gara, grazie anche agli intensi e specifici allenamenti in terra olandese, la pattinatrice romana classe '91 a Gangneung può puntare anche a quel primo posto che sarebbe coronamento di un'annata da incorniciare.

E molto buone sono pure le prospettive in campo maschile, dove gli azzurri possono contare su due frecce di primo rango: Fabio Francolini, non brillantissimo finora in stagione ma comunque capace di centrare un terzo posto ad Harbin (Cina) e pur sempre vice campione mondiale in carica, e Andrea Giovannini, che senza essere uno specialista ha comunque centrato la vittoria nella Mass Start di Astana, in Kazakistan, nella terza tappa di Coppa del Mondo.



Pur infatti indirizzato alle distanze più classiche - 1.500, 5.000 e 10.000 - dove ha già dimostrato, specie nei 5000, di valere la top ten, il 23enne di Baselga di Pinè ha i colpi e il talento per tentare l'impresa.

Poi, come detto, grande attenzione al Team Pursuit maschile, per un terzetto azzurro che dopo aver ripetutamente sfiorato per pochi centesimi il podio nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo con quarti e quinti posti un po' amari, ad Hereenveen, in Olanda, nel quarto appuntamento del circuito, ha chiuso terzo sfatando il tabù e con l'intenzione ora di cancellare a Gangneung il ricordo dello scorso anno, quando il podio sfuggì per un solo centesimo.

Nomi confermati - Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Michele Malfatti - per una squadra molto giovane (un classe '93 e due '94) che può contare anche sul supporto di Davide Ghiotto, reduce dallo strepitoso doppio oro su 5000 e 10.000 alle Universiadi di Almaty in Kazakistan.

© Riproduzione riservata