In preparazione alla gara provinciale Olimpiadi della Matematica

08/02/2017

Allenamento intensivo per gli studenti delle scuole selezionati ai Giochi di Archimede

I giochi mondiali della matematica (International Mathematical Olympiad - IMO) si disputeranno a Rio de Janeiro la prossima estate, dal 16 al 23 luglio.

Ma il percorso di avvicinamento nelle scuole superiori trentine è partito ancora in novembre con i Giochi di Archimede, fase di istituto delle Olimpiadi.

Le studentesse e gli studenti che l’hanno superata parteciperanno alla gara provinciale che si terrà il 21 febbraio.

Selezione che decreterà chi saranno i sei partecipanti trentini alla finale nazionale in programma a Cesenatico dal 4 al 7 maggio.

Il Laboratorio DiCoMat (Didattica e Comunicazione della Matematica) del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento – che promuove un approccio sperimentale, creativo e concreto, alla matematica, per e con gli insegnanti in formazione e in servizio e varie attività di laboratorio rivolte a studenti di scuola e universitari – anche quest’anno realizza un percorso intensivo di allenamento in preparazione alla gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica.



Gli studenti passeranno insieme agli esperti del settore due giorni (venerdì 10 e sabato 11 febbraio) in cui si alterneranno attività di problem solving in gruppo, con particolare attenzione ai processi risolutivi e all’argomentazione, a momenti di approfondimento teorico.

Gli «allenatori» di riferimento per gli studenti saranno Elia Bombardelli e Gabriele Dalla Torre, docenti di scuola secondaria, coadiuvati da Francesca Mazzini, docente di scuola secondaria e collaboratrice per l’area formazione insegnanti e laboratori studenti, e dalla coordinatrice del DiCoMat Elisabetta Ossanna.

Mentre la referente provinciale per i Giochi di Archimede è Lorenza Zeni, professoressa del liceo Galilei di Trento.

L’iniziativa di allenamento si colloca nell’ambito delle attività che il Dipartimento svolge dal 2005 per il «Piano nazionale lauree scientifiche».

