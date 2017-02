Proteggere la pelle sensibile d’Inverno sia al freddo che al sole

08/02/2017

Alcuni suggerimenti sui prodotti allergenici e sulla protezione dell’epidermide

>

La pelle sensibile è una condizione molto comune, al punto che la sua incidenza investe il 60% delle donne in Italia.

Non esiste però una risposta certa quando si parla di cause e di sintomatologia: quello che è chiaro, è che l’esposizione agli eventi atmosferici può peggiorare questa condizione che, di conseguenza, colpisce soprattutto le donne sportive e quelle che amano trascorrere molto tempo all’aria aperta.

Ed ecco che l’Inverno diventa una stagione impietosa per chi soffre di pelle sensibile: non solo a causa del freddo e del vento, ma anche per via dell’esposizione prolungata ai raggi del sole.



Proteggere la pelle sensibile in Inverno: i prodotti ipoallergenici

Stando a quanto dichiarato dai maggiori esperti cosmetologi, il segreto per proteggere la pelle sensibile dall’esposizione ai raggi UV, dal vento e dal gelo invernale è idratare costantemente la cute e fare uso dei prodotti ipoallergenici, come ad esempio le creme della marca Lichtena di Giuliani: una linea di prodotti studiata appositamente per chi soffre di pelle sensibile.

Il motivo è dovuto al fatto che queste creme sono in grado di aggiungere una sottile pellicola protettiva, che impedisce alla cute di entrare in contatto con gli agenti patogeni presenti nell’aria e di soffrire meno l’impatto dei raggi solari, del vento e del freddo. Inoltre, tali prodotti nutrono anche la cute, in quanto ricchi di vitamine.



Come proteggere la pelle dal sole in inverno?

Sono molte le donne che in inverno sottovalutano l’impatto dei raggi UV del sole e fanno un errore molto grave: le nuvole e il cattivo tempo, infatti, non impediscono ai raggi di solari di colpire la nostra pelle, che va dunque schermata con una crema protettiva SPF anche durante questo periodo.

Perfino l’alimentazione può aiutare in questo senso, soprattutto se la dieta è ricca di vitamine e di minerali, garantiti soprattutto dalle verdure di stagione. Inoltre, anche una maschera di bellezza idratante può fare miracoli, se applicata di notte.

Infine, sarebbe meglio evitare struccanti aggressivi e peeling, soprattutto durante la stagione invernale.



Detersione del viso e pelle sensibile: alcuni consigli

La scelta del giusto detergente per la pulizia del visto può rivelarsi una fase cruciale per le donne che soffrono di cute sensibile.

In questo senso, noi consigliamo di evitare detergenti che non siano adeguati alla propria pelle e di sceglierli in base alla cute secca, grassa o mista, perché potreste altrimenti alterare il PH e peggiorare la vostra condizione.

Nello specifico, chi ha la pelle sensibile dovrebbe sempre utilizzare prodotti a base di acqua micellare soprattutto in fase di strucco, oppure usare correttamente le salviette struccanti, che non sono sempre in grado di pulire in profondità la pelle e che a volte causano irritazioni.

© Riproduzione riservata