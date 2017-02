Statale della val Passiria, si progetta un tunnel a Saltusio

08/02/2017

La Provincia di Bolzano ha dato l'ok per rendere più sicura la statale della valle

Per rendere più sicura la stretta e tortuosa statale della Val Passiria (SS 44) nei pressi di Saltusio la giunta provinciale ha deciso di procedere alla pianificazione di un tunnel.

L'ufficio strade ovest ha preparato uno studio di fattibilità che riguarda l'ampliamento della strada statale per Passo Giovo tra Tirolo e Saltusio.

Sono state prese in considerazione diverse proposte. È stata prevista una variante con un tracciato che dal bosco di Riffiano, passando sulla destra orografica del Passirio, arriva alla statale terminando con una rotatoria (1,5 chilometri).

Una possibile alternativa studiata prevedeva che la strada, dopo il camping, transitasse al di sopra della zona artigianale di Passo/Schweinsteg (tracciato di 2,2 chilometri).

In totale i costi di costruzione stimati sarebbero stati rispettivamente di circa 14,3 e 27,6 milioni di euro.



Il Comune di Saltusio ha però chiesto di verificare la fattibilità di un tunnel sotto la strada principale nei pressi del centro di Saltusio (lunghezza complessiva del tracciato circa 1,2 kml e del tunnel di 260 metri) per un costo complessivo di circa 15,1 milioni.

Dopo un'attenta analisi delle possibili soluzioni la giunta provinciale ha scelto la proposta che prevede la realizzazione del tunnel.

«In questo modo oltre alla messa in sicurezza otteniamo anche una significativa riduzione del rumore e dell'impatto dal punto di vista paesaggistico, – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Florian Mussner. – Con la decisione della giunta si sono ora create le condizioni affinché possa cominciare la progettazione.»

