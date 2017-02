Dolomiti Energia, buon test a Verona: spazio anche per David Lighty

08/02/2017

I bianconeri vincono tutti e quattro i mini-match da dieci minuti disputati nello scrimmage infrasettimanale contro la Tezenis: bene Moraschini (16) e Marble (11)

Un buon test in vista della importante sfida di domenica a Capo d'Orlando. E l'occasione di far assaggiare il parquet dopo un mese di stop anche a David Lighty.

La Dolomiti Energia torna con indicazioni confortanti dallo scrimmage infrasettimanale giocato al PalaOlimpia di Verona con la Tezenis, aggiudicandosi tutti e quattro i mini-match da dieci minuti disputati contro la formazione allenata da coach Luca Dalmonte.

Bene, tra i bianconeri, un Devyn Marble sempre più inserito nei meccanismi offensivi trentini (11), un Forray estremamente preciso al tiro (8 con 3/3 dal campo), un Moraschini particolarmente ispirato (16) e un Lighty che pur essendo ancora alla ricerca del ritmo partita (l'ex Asvel si è riaggregato al gruppo solo da un paio di giorni) ha già messo in mostra buone cose (6 con due triple).







PRIMO QUARTO

Trento parte un po' contratta nella metà campo offensiva, ma grazie alla solidità della propria difesa e a una tripla di Lighty resta in corsa finché due soluzioni di Marble, un piazzato di Forray in transizione e una tripla di Craft mettono due possessi tra i due team (11-15).

I liberi di Hogue chiudono il conto a 36 secondi dal termine (13-18): il primo mini-match finisce 15-19.



SECONDO QUARTO

Sutton inizia forte il secondo periodo con tiro dalla media e tripla (0-7).

La fisicità di Diliegro crea qualche problema alla difesa trentina (4-7), che la Dolomiti Energia risolve in attacco con le triple di Lighty, Marble e Forray (9-17).

Pini da tre e Totè dalla lunetta riavvicinano Verona (14-17 a 2' dal termine), Forray con un altro siluro dalla distanza, e Marble con due canestri in avvicinamento la ricacciano indietro: 14-24.



TERZO QUARTO

La Dolomiti Energia prova qualche soluzione nuova, pasticciando un po' sui due lati del campo, e Verona ne approfitta con le triple di Portannese e Pini (6-3).

Moraschini da fuori e Hogue dalla lunetta (5/6 in tre viaggi dalla linea) riportano i bianconeri avanti (11-12).

La Tezenis tenta il colpo di coda con il piazzato di Frazier (13-12), ma un incontenibile Hogue (8 nel quarto) e la tripla di Flaccadori risolvono il periodo (16-22).



QUARTO QUARTO

La Tezenis inizia l'ultimo mini-incontro cercando con continuità le rollate di Diliegro, Trento replica con Flaccadori che imbecca un paio di volte i tagli in area di Lechthaler (6-6).

A chiudere il conto per i bianconeri arrivano 10 punti praticamente in fila di Moraschini e due tripla di Flaccadori (14-24)



TEZENIS VERONA - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 0-4

(15-19, 14-24, 16-22, 14-24)



VERONA: Diliegro 12, Robinson, Portannese 12, Guglielmi, Pini 8, Frazier 4, Rovatti 8, Brkic, Totè 15, Amato. Coach: Dalmonte.

TRENTINO: Marble 11, Sutton 10, Bernardi 1, Craft 5, Baldi Rossi 2, Moraschini 16, Forray 8, Flaccadori 11, Lovisotto 2, Beto, Hogue 13, Lighty 6, Lechthaler 4. Coach: Buscaglia.

