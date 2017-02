Imponente operazione nazionale della Polizia di Stato

09/02/2017

Coinvolta anche la Squadra Mobile di Bolzano – Gli arresti sono stati 244: 121 italiani e 123 stranieri, 225 uomini e 19 donne

Qualche giorno fa si è conclusa la fase finale del progetto «Pusher», che ha visto più Squadre Mobili, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, impegnate in una mirata azione di contrasto alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Un’operazione davvero imponente, come si può vedere dai risultati operativi che si riportano qui di seguito.



244 soggetti tratti in arresto per violazione della normativa in materia di stupefacente, dei quali:

- 121 italiani e 123 stranieri;

- 225 uomini e 19 donne;



128 deferiti in stato di libertà;

7 sanzioni amministrative comminate per violazione della normativa in argomento;

Il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, ovvero:

- circa 19 chilogrammi di cocaina;

- circa 2 chilogrammi di eroina;

- circa 18 chilogrammi di hashish;

- circa 1.800 chilogrammi e 308 piante di marijuana;

- circa 300 grammi di droghe sintetiche;

segue un prospetto riepilogativo.



L’operazione, la cui fase centrale si è svolta nel fine settimana, ha previsto l’impiego delle donne e degli uomini delle 103 Squadre Mobili, che hanno lavorato in stretto raccordo con il Servizio Centrale Operativo, gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Commissariati, i Reparti Prevenzione Crimine, i Gabinetti Interregionali della Polizia Scientifica e le competenti articolazioni territoriali della Polizia di Stato.



Tra le attività svolte, si segnalano anche:

- Il sequestro di oltre 1.700 chilogrammi di marijuana, effettuato da investigatori delle Squadre Mobili di Bolzano e Verona, occultati a bordo di un rimorchio contenente un carico di frutta. Nell’occasione, sono stati tratti in arresto 3 cittadini serbi;



- Il sequestro di oltre 14 chilogrammi di cocaina, effettuato da investigatori della Squadra Mobile di Torino, occultati a bordo di un’auto condotta da un cittadino albanese, successivamente tratto in arresto;



- Il sequestro di 308 piante di marijuana, nell’ambito di una mirata attività antidroga svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, d’intesa con quel Commissariato San Lorenzo; nell’occasione, è stato tratto in arresto un cittadino palermitano.



Più in generale, dal 1° luglio 2016 al 1° febbraio 2017, in esito alle attività investigative condotte dalle Squadre Mobili, anche in sinergia con i Commissariati di P.S., sono state eseguite 57 operazioni antidroga.



Nel periodo segnalato, nel corso delle principali attività svolte dalle Squadre Mobili e dai Commissariati di P.S.– anche in considerazione di interventi di iniziativa, in flagranza di reato, o attività in cui la violazione della normativa in materia di stupefacenti è stata contestata in concorso con altri reati – 1.159 persone sono state raggiunte da misure restrittive.

