Festa della Fioritura a Lana e dintorni dal 1° al 15 aprile

09/02/2017

In primo piano gli aspetti floreali e gastronomici negli appuntamenti e iniziative dei comuni di Lana, Foiana, Cermes, Postal e Gargazzone

Lana - Foto © Associazione turistica Lana e dintorni - Helmuth Rier.



L’arrivo della primavera è caratterizzato dal rifiorire di alberi, piante e campi.

È l’atteso risveglio della natura che in Alto Adige, nell’area turistica di Lana e dintorni, è celebrato con la Festa della Fioritura, quest’anno alla sua ventiduesima edizione, in calendario dal 1° al 15 aprile 2017 con un programma di eventi e iniziative che mettono in primo piano gli aspetti floreali e gastronomici della stagione più colorata dell’anno.

Per l’occasione i comuni di Lana, Foiana, Cermes, Postal e Gargazzone si trasformano in paesi in fiore. A partire dall’evento di inaugurazione della Festa della Fioritura, il festival Sapori del Maso che ha luogo sabato 1° aprile per tutto il giorno nella zona pedonale del centro storico di Lana che si trasforma in un lungo percorso con 47 stand contadini e 4 stand gastronomici dove si possono assaggiare e acquistare, sulle allegre note di jazz e swing, prodotti sani contraddistinti dal marchio di qualità «Gallo Rosso» e presentati nelle loro caratteristiche dai produttori stessi.

Altra manifestazione importante nel programma è la Festa dei masi in fiore domenica 9 aprile; in navetta gratuita e attraverso vigneti e frutteti, i turisti visitano i masi di Lana, Postal, Cermes e Marlengo tra cucine, cantine e degustazioni di specialità artigianali lì prodotte.



Tra le particolari iniziative in programma, durante i quindici giorni della Festa della Fioritura a Lana e dintorni, l’incontro internazionale per amatori e collezionisti Lanaphil del 2 aprile a Lana; le api sono protagoniste della fioritura, sono a loro dedicati.

Nel mondo di cera e miele la visita all’alveare guidata da un esperto apicoltore del il 3 e il 10 aprile e La farmacia delle api, il workshop del 12 aprile con ricette al miele.

Le passeggiate salutari non mancano come l’Escursione guidata ornitologica mattutina a Cermes per imparare ad ascoltare e riconoscere le voci degli uccelli in programma il 5 e il 12 aprile e Vivere la primavera con tutti i sensi, il 14 aprile escursione guidata con tema «5 elementi» fino al colle S. Ippolito.

Bontà di mela e fiori, il corso di cucina al ristorante Kirchsteiger di Foiana il 5 aprile. Un mare di fiori, escursione in bicicletta tra i frutteti fioriti di Lana con visita al campo di asparagi il 7 aprile.

E poi Sapori in fiore di sabato 8 aprile dove Alessia Zöggeler, esperta di erbe e piante di Verano, crea dal vivo specialità a base di erbe e fiori e racconta curiosità e informazioni su piante ed erbe primaverili commestibili.

L’11 aprile è in programma Esplorare il mondo della mela, un tour in bicicletta per i meleti con visita al museo della frutticoltura di Lana e visita alla cooperativa frutticola LanaFruit.

© Riproduzione riservata