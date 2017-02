Mauro Finotti confermato pescatore Presidente

09/02/2017

Federazione dei pescatori Trentini: eletto il nuovo Gruppo di coordinamento e le cariche sociali





Si è tenuta lo scorso 28 gennaio presso la Fondazione Edmund Mach l’assemblea annuale ed elettiva della «Federazione dei Pescatori Trentini».

Notevole la partecipazione che ha visto la presenza, in proprio o in delega, di tutte le 24 Associazioni aderenti.

A conclusione della stessa sono stati eletti i nuovi organi dell’Associazione, che sono:



• Gruppo Di Coordinamento: Andreatta Ruggero (Trento),

Concini Alberto (Val di Non), Ferrai Celestino (Borgo), Fedrizzi Emilio (Alto Sarca), Finotti Mauro (Trento), Pallaver Massimo (Tuenno), Pedrotti Giovanni (FIPSAS), Piffer Alessandro (Molveno), Tabilio Silvano (Basso Sarca), Zanella Alberto (Val di Sole), Zocchi Dino (Alto Chiese)



• Revisori Dei Conti: Furci Giuseppe (Val di Fassa), Girardi Agostino (S.Colomba), Magnoni Fausto (Vald di Sole)



• Probiviri: Castagnoli Aldo (Basso Sarca), Stefani Augusto (Grigno), Masè Walter (Alto Sarca).

Nel corso della prima riunione del nuovo Gruppo di Coordinamento, svoltasi il 6 febbraio sono stati eletti i nuovi vertici e sono stati ripartiti gli incarichi. Questi i nuovi incarichi:



• Presidente: Mauro Finotti

• Vicepresidente: Emilio Fedrizzi

• Segretario e cassiere: Alberto Zanella



Tutte le cariche hanno avuto la unanimità dei voti con l’astensione del diretto interessato alla carica, quindi tutti sono stati eletti con 10 voti su 11.

Nel suo intervento, il riconfermato presidente Mauro Finotti (che è anche direttore della rivista «Il Pescatore Trentino») ha ringraziato il Gruppo di Coordinamento per la fiducia accordatagli, e ha espresso grande soddisfazione per il rafforzamento anche morale che si legge dai nuovi ingressi.

Rivela poi che la Federazione rappresenta adesso più del 75% dei pescatori trentini, fattore che conferisce a pieno titolo il ruolo di referente primario nella pesca trentina e rilancia quindi il suo ruolo di maggior interlocutore con la Provincia Autonoma di Trento.



Mauro Finotti ha precisato che ora si deve procedere uniti e convinti dando continuità ai seguenti aspetti:

• Sviluppare servizi centralizzati a beneficio di tutti i soci, con particolare attenzione ai più piccoli, realizzando economie di scala degli acquisti, nella gestione della vigilanza, nella gestione degli impianti ittiogenici, nell’adempimento degli obblighi di legge. Difendere la pesca dilettantistica, il territorio e la fauna ittica nei confronti di ingerenze esterne

• Essere consapevoli dell’importanza della Federazione e migliorare il senso di appartenenza. Rappresentiamo 24 Associazioni e oltre 6000 pescatori: dobbiamo farlo pesare nelle istituzione e nei confronti di tutti soprattutto di quelli che interferiscono con le nostre competenze. Migliorare la nostra capacità di essere uniti e coesi e sentirci orgogliosi di avere un ruolo determinante nel settore della pesca trentina.

• Rispettare la piena autonomia delle Associazioni Federate, sia amministrativa che tecnico-gestionale ma cercando di uniformare i modi comportamentali con i fatti e con la forza della persuasione: mai con la sopravvaricazione e l’ingerenza.

• Agire uniti, rinunciando a un po’ di campanilismo e mantenendo al centro dei nostri obiettivi il bene della pesca dilettantistica. Intensificare i collegamenti e le informazioni fra centro e periferia. Definire orientamenti condivisi nella scelta degli aspetti valoriali e dei Fondamentali della pesca.



Gli impegni immediati sono riconducibili a due argomenti ritenuti di importanza vitale per le associazioni dei pescatori:

• Legge sulla pesca: su questo aspetto la Federazione non intende che vadano sprecate tutte le energie profuse per la definizione di una nuova legge o per la modifica di quella esistente, che recepisca e regolarizzi tutti gli aspetti innovativi succedutisi dalla sua stesura risalente al 1978. Deve essere normata soprattutto e finalmente, la presenza delle rappresentanze dei pescatori in tutte le sedi istituzionali in cui si trattino questioni relative agli ambienti acquatici.

• Riduzione dei DMV: la Federazione opererà su due fronti, continuando con propri tecnici a partecipare alla commissione tecnica concordata con l’Assessore Gilmozzi al fine di analizzare i dati e gli aspetti tecnici che hanno consentito la decisione delle riduzioni delle portate, valutarne anche le derivanti problematiche ambientali, rivedere possibilmente il provvedimento modificandone l’attuazione introducendo perlomeno una applicazione graduale del maggior prelievo soprattutto per alcune zone particolarmente critiche.



Fornirà comunque tutto il proprio appoggio alle azioni locali che si stanno organizzando in periferia, dove si ritiene particolarmente dannosa anche una minima applicazione dei nuovi prelievi.

Il Gruppo di coordinamento ritiene inoltre utile continuare ad operare affinché tutti i pescatori siano riuniti sotto un’unica bandiera, superando inutili e dannosi antagonismi: a questo proposito è stata nominata una nuova commissione (Andreatta, Concini e Zanella) che nei prossimi mesi incontrerà le Associazioni aderenti all’Unione con l’obiettivo di realizzare finalmente una unica Associazione di secondo livello.

