Pista lunga: in Corea il perginese Malfatti 11° sui 5.000 metri

09/02/2017

Nella giornata d'esordio dei Mondiali su Singole Distanze di scena a Gangneung, l'Italia piazza Malfatti, Giovannini e Tumolero a ridosso della top ten dei 5.000

Michele Malfatti, trentino di 22 anni, 11° sui 5.000 di Gangneung.



Prima giornata e primi piazzamenti per l'Italia della pista lunga ai Mondiali su Singole Distanze di scena a Gangneung, in Corea del Sud.

La nazionale del c.t. Marchetto ribadisce la sua competitività a livello internazionale portando tre atleti a ridosso della top ten dei 5.000 maschili.



Michele Malfatti (S.C. Pergine), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle Predazzo) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena) chiudono infatti rispettivamente 11°, 12° e 13°, realizzando tempi assai soddisfacenti.

Se Giovannini ha faticato solo nel finale dopo aver sostenuto un ritmo importante per tutta la gara, Malfatti e Tumolero hanno addirittura firmato il loro primato personale sulla distanza fermando il cronometro rispettivamente in 6'20"40 (assai meno del precedente record risalente alla tappa di Nagano, lo scorso novembre, di 6'26"81) e 6'22"31 (contro il tempo precedente di 6'26"33 datato 30 gennaio 2016 a Stavanger).

Un ottimo riscaldamento quindi in vista di domani, quando i tre scenderanno sul ghiaccio per cercare un podio nella gara riservata ai Team Pursuit, uno dei grandi obiettivi della vigilia azzurra.



E nell'altra gara in programma oggi, i 3.000 femminili, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), unica italiana a scendere sul ghiaccio, ha terminato la sua prova al 19° posto.

Anche per la pattinatrice romana, però, l'obiettivo della rassegna iridata resta un altro, ossia quella Mass Start di cui è grande specialista e in cui è lecito attendersi una lotta fino all'ultimo per una medaglia.

