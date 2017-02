Riaperto al pubblico il bocciodromo di Trento in via Fermi

09/02/2017

Era rimasto chiuso per lavori di straordinaria manutenzione necessaria





Da oggi riapre al pubblico il bocciodromo comunale di via Fermi dopo una chiusura necessaria per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria.

L'impianto, aperto al pubblico nel 2004, è costituito da due campi regolamentari (27,5 per 4 metri) per il gioco delle bocce e da spogliatoi e servizi.

È possibile prenotare le corsie per il gioco delle bocce direttamente presso la struttura utilizzando il sistema automatizzato.

L'orario di apertura previsto per l'anno 2017 è il seguente:

• fino al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 17.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e dalle 20 alle 22, domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

• nel periodo estivo, dal 1° luglio al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22, domenica dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22.

© Riproduzione riservata