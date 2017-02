Avvio della 13ª Campagna invernale in Antartide

09/02/2017

ENEA e CNR comunicano la chiusura della XXXII Campagna estiva presso la Stazione italo-francese Concordia, mentre prende il via la campagna invernale

Con la partenza degli ultimi partecipanti dalla Stazione italo-francese Concordia (Dome C) in Antartide, avvenuta lo scorso 6 febbraio, si è conclusa la XXXII Campagna estiva e ha avuto ufficialmente inizio la 13ª Campagna invernale (WO 13) del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), programma attuato dal CNR per gli aspetti scientifici e dall’ENEA per la realizzazione logistica delle spedizioni.

Per i prossimi otto mesi 13 persone, 7 italiani del PNRA, 5 francesi dell’IPEV (Istituto polare francese Paul Emile Victor) e 1 medico dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) rimarranno, in completo isolamento, per mantenere attive le attrezzature sperimentali e per condurre studi di glaciologia, chimica e fisica dell’atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina.

