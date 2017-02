Arrestati a Trento due stranieri per tentato furto aggravato

09/02/2017

Un minorenne e un 18enne sorpresi a forzare un distributore di sigarette ai Solteri

Continuano i controlli disposti dal Questore di Trento contro la microcriminalità.

Ieri sera il Reparto Prevenzione Crimine di Milano ha tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini stranieri, di cui uno minorenne, per tentato furto aggravato ai danni di una rivendita tabacchi a Trento nord.

Alle ore 1.45, su segnalazione di un cittadino, il personale della Polizia di Stato è intervenuto in Via dei Solteri, sorprendendo due giovani, mentre tentavano di forzare un distributore di sigarette, con un piede di porco e uno scalpello.

Gli agenti, individuati i due, riuscivano immediatamente a bloccarli e ad arrestarli.

A seguito dell’attività di polizia giudiziaria il minore è stato accompagnato presso la propria abitazione e collocato agli arresti domiciliari, mentre il maggiorenne, di anni 18, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura per la direttissima.

Sono in corso ulteriori indagini per comprendere se i due potessero essere coinvolti in altri furti avvenuti nell’ultimo periodo a Trento.

