A Trento Pallanuoto Bolzano vince il «Torneo della Merla» 2017

09/02/2017

1ª Pallanuoto Bolzano; 2ª Vecchia Guardia Vicenza; 3ª Orche Viola; 4ª Bentegodi Verona; 5ª Sportmanagement Pergine; 6ª Rovereto; 7ª Mondosport Belluno

>

Parla altoatesino la quinta edizione del «Torneo della Merla» organizzato nella giornata di domenica nelle acque della piscina di Gardolo, a Trento nord, dalla polisportiva trentina Acme Sport Tridentum.

Il successo finale, infatti, è andato ai ragazzi della Pallanuoto Bolzano che nella finalissima hanno avuto la meglio per 2-0 della Vecchia Guardia Vicenza.

Sul terzo gradino del podio le Orche Viola Nuotatori Trentini, vittoriosi ai tiri di rigore contro la Bentegodi Verona nella «finalina» per la terza piazza.

Nel complesso oltre un centinaio gli atleti, provenienti da tutta la regione e dal Veneto, che si sono confrontati nella quinta edizione del «Torneo della Merla», in una giornata di partite a ritmo serrato con inizio al mattino per arrivare fino a sera.

Con lo sport che ha fatto rima, in questa circostanza, con la solidarietà visto che prezioso partner dell'evento è stata la sezione trentina dell'Avis, con i volontari dell'Associazione per la donazione del sangue che hanno fornito durante tutta la giornata consulenze ed informazioni su questo importantissimo tema.



Un modo per far sì che lo sport diventi sempre più un veicolo non solo di valori, ma anche di messaggi positivi.

Le dieci compagini iscritte si sono date battaglia in una serie di partite molto tirate e combattute, inizialmente dividendosi in due gironi da cinque squadre e poi procedendo con le finali incrociate.

La formazione di casa della Pallanuoto Tridentum ha concluso al nono posto il proprio cammino, superando nella finalina la Pallanuova Vicenza.

Ma questo «Torneo della Merla» non sarà l'unico appuntamento che la polisportiva presieduta da Mauro Chiogna organizzerà in questa stagione, visto che è già stata fissata nel fine settimana dell'8 e 9 luglio 2017 la data per la 15esima edizione del torneo di pallanuoto «Porteghi e spiazi» che andrà in scena nelle acque della piscina di Lavis.



Di seguito la classifica finale della manifestazione

1° Pallanuoto Bolzano; 2° Vecchia Guardia Vicenza; 3° Orche Viola; 4° Bentegodi Verona; 5° Sportmanagement Pergine; 6° Rovereto; 7° Mondosport Belluno; 8° Mad Devils Buonconsiglio Nuoto; 9° Pallanuoto Tridentum Trento; 10° Pallanuova Vicenza.

© Riproduzione riservata