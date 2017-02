Passione Downhill: in Tonale torna la «Winter DH» notturna

09/02/2017

Aspettando la finalissima della Coppa del Mondo 2017, la Val di Sole accende l’entusiasmo degli appassionati con la Winter DH

>

Via! Un colpo energico ai pedali, e ci si tuffa nel cono di luce della lampada frontale, affrontando rampe di neve, balzi spettacolari, pendii impegnativi illuminati da circondati dallo scenario notturno delle Dolomiti.

Torna il 4 marzo al Passo Tonale, in Val di Sole, la Winter DH, gara notturna ad alto tasso di emozione.

La grande novità dell’edizione 2017 della Winter DH è rappresentata da un entusiasmante «prologo»: la sfida Eliminator, tutti conto tutti, che precede le due manche «classiche».

La Val di Sole si riconferma così una tra le più note località mondiali per questa disciplina, la più adrenalinica tra quelle legate alla mtb, anche se le consuete piste tra erba, rocce e boschi impervi, in pieno inverno, sono state sostituite dall’incanto dei paesaggi innevati.

Ideatore della manifestazione, il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val di Sole, garanzia di grinta, agonismo e una dose di folle divertimento.



I partecipanti potranno mettersi alla prova sulle due manche a tempo sulla pista da sci blu «Valena destra» battuta, preparata e appositamente realizzata con appoggi, paraboliche e gobbe.

I bikers dovranno destreggiarsi sulle loro bici, senza pneumatici chiodati, «centrando» le porte da slalom gigante per 1.000 metri di tracciato, con 100 metri di dislivello, fino all’arrivo.

Questo il programma: a partire dalle ore 17 prove libere, in attesa, alle 18, dell’Eliminator, la prima sfida con partenza di massa, sulla pista «Valena sinistra».

Alle 19 si entra nel vivo della gara, con la prima manche e, per i 30 concorrenti che supereranno le qualificazioni, la seconda manche alle 21.

Seguiranno le premiazioni e i festeggiamenti del Bike Party in un vicino disco pub locale.



È la quinta volta, in Val di Sole, che una gara di questo tipo si svolge sulla neve e non tra boschi e sentieri, in tarda primavera ed estate.

Fa parte della magia di questo angolo di Dolomiti: un luogo che offre ai ciclisti piste uniche al mondo, come il «pit snake», la bocca del serpente, a Daolasa di Commezzadura.

Questo percorso, rinnovato, ha già ospitato 2 Campionati Italiani, 2 Campionati Europei Elite e 3 Campionati Europei Master, oltre ad altre prestigiose prove Internazionali, tra cui i Campionati Mondiali 2008 e 2016 e le Coppe del Mondo degli ultimi 5 anni.

A fine agosto 2017 gli spericolati funamboli internazionali delle ruote grasse si sfideranno proprio a Daolasa nella prova conclusiva della prestigiosa Coppa del Mondo di Downhill, che ritornerà in riva al Noce insieme alle più attese gare mondiali di cross country e four cross.

Ed ora, con l’imperdibile evento serale al Passo Tonale, spazio anche alla downhill sulla neve!

© Riproduzione riservata