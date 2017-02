«Music all», un musical per sostenere il volontariato

09/02/2017

Domenica 19 febbraio 2017 alle 20.30 andrà in scena al Teatro Auditorium di Trento uno spettacolo destinato a raccogliere fondi a sostegno dell'attività di «Liberamente Insieme per Anffas Trentino Onlus».

Il progetto di solidarietà e i contenuti artistici della serata sono stati illustrati dalla vicepresidente dell'Associazione, Luciana Benoni, e dai responsabili delle realtà artistiche coinvolte: il direttore del «Freedom Gospel Choir» Angelo Bassetti; Lucia Poli che, con Caterina Acler compone il «Duo Eroma», e il regista della compagnia «La Rosa Blu» Andrea Cortelletti, affiancato da Evelin Torresani e Angela Brugnolli.

Sono intervenuti all'incontro con i giornalisti il direttore di ANFFAS Trentino Onlus, Massimiliano Deflorian, e Maurizio Menestrina, coordinatore di uno dei Centri Sociali Educativi gestiti da ANFFAS.



MUSIC ALL è un concerto-spettacolo che, attraverso i grandi successi delle musica italiana e internazionale - La sera dei miracoli (Lucio Dalla), «The winner takes it all» (Abba), «Memory» (Andrew Lloyd Webber – Barbra Streisand), «Vivere per amare» (Riccardo Cocciante – Lola Ponce), «I will survive» (Gloria Gaynor) e molti altri - condurrà lo spettatore in un affascinante viaggio dalle diverse dimensioni artistiche.

Una serata dedicata alla solidarietà in quanto il ricavato sarà impiegato a sostegno della promozione, sensibilizzazione e formazione del volontariato promosso dall'«Associazione Liberamente Insieme per Anffas Trentino Onlus».

Una realtà che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva e/o relazionale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità.



Ad oggi sono oltre 500 i volontari che quotidianamente portano amicizia e sostegno alle oltre 800 persone con disabilità seguite da Anffas Trentino e da Laboratorio Sociale nelle 60 strutture operative dislocate su tutto il territorio provinciale.

L'ambientazione dello spettacolo è in un teatro: un regista sta «provinando» una serie di artisti per formare un cast, e tutti daranno il massimo per superare la prova, mettendosi a nudo attraverso le storie della loro vita.

L'atmosfera è festosa e sul palco si muovono una trentina di persone sotto la guida del regista Luca Giacomelli Ferrarini e della coreografa Eleonora Pasin. Saranno in scena anche Elisa Musso, il Duo Eroma e il Freedom Gospel Choir.

Lo spettacolo,sarà introdotto da una breve rappresentazione degli attori della Compagnia Teatrale «La Rosa Blu» di Anffas Trentino diretta da Andrea Cortelletti.

L’evento è realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Provincia Autonoma di Trento.



Biglietti presso le Casse Rurali - circuito Primi alla Prima:

intero 18 euro, ridotto 13 euro (under 14 - over 65),

In convenzione a 15 euro per dipendenti e volontari di Anffas Trentino, Laboratorio Sociale e Liberamente Insieme presso la biglietteria del Centro Servizi S. Chiara. Ingresso gratuito per l’accompagnatore di persone con disabilità.

Per informazioni e contatti: 330.239131, info@mediaomnia.it

